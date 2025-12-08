Logo strona główna
Co sądzi o Braunie? Gdzie PiS będzie szukał koalicjantów? Kaczyński odpowiada

Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej
Kaczyński: jesteśmy gotowi współpracować z tymi, którzy są gotowi racjonalnie rządzić
Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do potencjalnych koalicjantów jego partii po wyborach za dwa lata. Jak ocenił, część poglądów Grzegorza Brauna "to trop prowadzący kompletnie do niczego", ale PiS będzie gotowe na współpracę z tymi, którzy reprezentują "racjonalizm".

Jak podkreślił Jarosław Kaczyński, jest duża różnica między popularnością zdobytą przez hasła głoszone w opozycji, a umiejętnością realnego rządzenia po zdobyciu władzy.

- Co innego mówić, bo powiedzieć można wszystko, to bardzo łatwe (...), a co innego prowadzić realną politykę, która ma doprowadzić do tego, żeby Polska żyła w lepszym, bardziej przyjaznym niż w tej chwili otoczeniu i jednocześnie żeby się szybko rozwijała - powiedział Kaczyński na konferencji prasowej w poniedziałek.

Jak zaznaczył, celem jego partii na najbliższe miesiące jest odwieść prawicowy elektorat od głosowania na Grzegorza Brauna.

- Co innego różne rzeczy opowiadać, zresztą bardzo drastyczne i niemożliwe do przyjęcia, jak choćby ten negacjonizm, który się przejawił w niektórych wypowiedziach (...), chodzi tutaj o te komory gazowe, że po prostu nie warto głosować na ludzi, którzy idą tym tropem, bo to jest trop prowadzący kompletnie do niczego - mówił prezes PiS.

Kaczyński odniósł się tym samym do słów Brauna z lipca tego roku, kiedy dwukrotnie zakwestionował on ludobójstwo popełnione przez nazistów w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
WARSZAWA
Grzegorz Braun
Delegalizacja partii Brauna? "Trwa kalkulacja polityczna w obozie władzy"
Marcin Horała
"Normalsi" i "podjęcie boju". Horała o sporach w PiS

Koalicja "w ramach polityki racjonalnej"

Zapytany, czy jego partia rozważa w przyszłości mimo wszystko koalicję z Konfederacją lub Grzegorzem Braunem, Kaczyński odpowiadał wymijająco. Jak zaznaczył, "jesteśmy gotowi do koalicji z tymi, oczywiście z tej naszej strony patriotycznej, którzy są gotowi racjonalnie rządzić".

- My jesteśmy gotowi współpracować z tymi, którzy mogą mieć w wielu sprawach inne poglądy niż my, ale którzy są w ramach, można powiedzieć, polityki racjonalnej - podkreślał Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w poniedziałek.

Podkreślił jednak, że w tym momencie jego partia dąży do samodzielnej większości w wyborach w 2027 roku. - My w tej chwili nie myślimy o koalicji, tylko myślimy o zwycięstwie - powiedział prezes PiS.

OGLĄDAJ: "PiS jest na łańcuchu Nawrockiego"
pc

"PiS jest na łańcuchu Nawrockiego"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćGrzegorz Braun
