Kryzys migracyjny. Rzecznik rządu o scenariuszu całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią

Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział, że w związku z kryzysem migracyjnym w dalej idących scenariuszach brane jest pod uwagę całkowite zamknięcie granicy z Białorusią - Wysyłamy informacje do władz Białorusi, że jest to możliwe, jeśli nie zaprzestaną swych działań - przekazał. Dodał, że "żadnej informacji zwrotnej w tej sprawie nie ma".

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys. W poniedziałek duże grupy migrantów próbowały siłowo przedostać się do Polski. Resort obrony narodowej poinformował, że udało się zatrzymać masową próbę sforsowania granicy. Migranci stworzyli obozowisko w okolicach Kuźnicy. Na miejscu jest kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i wojska.

Rzecznik rządu o scenariuszu całkowitego zamknięcia granicy z Białorusią

- W scenariuszach dalej idących taki scenariusz jest brany pod uwagę - powiedział. - Wysyłamy informacje do władz Białorusi, że takie zagrożenie istnieje, jeśli władze Białorusi nie zaprzestaną swoich działań - dodał. Powiedział, że "żadnej informacji zwrotnej w tej sprawie nie ma".

- Jednym z wariantów, który mamy w analizach jest to, że funkcjonariusze służb białoruskich na przykład udostępnią jednej, dwóm, trzem osobom, które są w tych grupach broń i po prostu dojdzie do sytuacji, która będzie związana z jej użyciem i będziemy wtedy mieli kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy oczywiście władze białoruskie powiedzą, że absolutnie nie mają nic z tym wspólnego - mówił Mueller.

Podkreślił, że "to typowy przejaw wojny hybrydowej", która polega na tym "w przeciwieństwie do tego, co było 50 czy 100 lat temu, że szybkość rozprzestrzeniania się informacji jest bardzo wysoka".