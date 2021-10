Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Policja zatrzymała 160 przemytników

We wtorkowy poranek policjanci z Bielska Podlaskiego zatrzymali 46-letniego obywatela Gruzji, który przewoził sześciu nielegalnych imigrantów. Jednego z mężczyzn mundurowi znaleźli w bagażniku skody. Kierujący wpadł, bo jechał jedną z ulic w Bielsku "pod prąd", a potem nie zatrzymał się do kontroli.

Kurierzy na celowniku policji

To tylko jedna z wielu interwencji tego typu z ostatnich kilku dni. - Na trzy miesiące do aresztu trafił obywatel Gruzji, który został zatrzymany po pościgu w poniedziałkowy poranek w Rzędzianach na drodze ekspresowej S8. Przewoził w citroenie piętnastu obywateli Iraku nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju – mówi podinsp. Krupa.

Gruzin najpierw nie zatrzymał się do kontroli w podbiałostockiej Grabówce, po czym zaczął uciekać. Minął Białystok i wyjechał na trasę S8 w kierunku Warszawy. Udało się go zatrzymać w miejscowości Rzędziany. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: niezatrzymania się do kontroli i pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy.

"Próbowali przewieźć ponad pół tysiąca osób"

- Przemytnicy próbowali przewieźć ponad pół tysiąca osób. Przemytnikami są głównie mężczyźni w wieku od 25 do 35 lat różnej narodowości. To Polacy, Ukraińcy, Syryjczycy - relacjonuje reporter TVN24 Konrad Borusiewicz.

W Niemczech chcą wzmocnienia ochrony granicy

- Domagamy się stałych kontroli na granicy polsko-niemieckiej, bo zauważyliśmy, że z powodu ogromnej liczby migrantów na białoruskiej granicy, polska Straż Graniczna prawdopodobnie nie jest w stanie wszystkich skontrolować - mówił w rozmowie z TVN24 Heiko Teggatz, przewodniczący związku zawodowego policjantów w Niemczech. - My nie chcemy zamknięcia granicy, tylko chcemy zrobić strefę drugiej kontroli tutaj, na polsko-niemieckiej granicy - tłumaczył. Sprawa omawiana jest na posiedzeniu niemieckiego rządu. Jak poinformowała we wtorek telewizja ZDF, rozważne są dwie opcje. Pierwsza, to wprowadzenie przez niemiecką policję federalną częstszych, wzmożonych, wyrywkowych kontroli w obszarze przygranicznym wobec osób przekraczających granicę. Druga opcja, to tymczasowe wprowadzenie stacjonarnych punktów kontroli granicznych, np. na mostach. Policjanci kontrolowaliby systematycznie osoby przekraczające granicę. Takie działanie jednak "musiałoby zostać zarejestrowane w UE i trwać maksymalnie sześć miesięcy, z opcją przedłużenia" – informowała ZDF.