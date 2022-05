Strzelanina w Wielkopolsce. Napastnik nie żyje, ranni policjanci

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 14 w Gorzewie w gminie Ryczywół (Wielkopolska), kiedy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej w Obornikach próbowali zatrzymać do kontroli samochód dostawczy. - Kierowca zaczął uciekać, wjechał w polną drogę. Policjanci ruszyli za nim. Pościg trwał kilka kilometrów. W pewnym momencie kierowca wysiadł z samochodu, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do policjantów, którzy również odpowiedzieli ogniem - powiedział tvn24.pl młodszy aspirant Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.