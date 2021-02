Poza ośmiorniczkami nie wiemy, co takiego jeszcze podawali w "Sowie i Przyjaciołach". Co podaje "Góraleczka", możemy się domyślić – pewnie kwaśnicę i smażone oscypki. Ale nie kuchni sławę swoją zawdzięczają obie knajpy. Obie knajpy sławę zawdzięczają polityce. W Warszawie podsłuchiwali polityków, w Zakopanem polityków nie podsłuchują, ale umiejętnie korumpują. Wiemy, kogo pogrążyli kelnerzy z rogu Czerniakowskiej i Gagarina. Akurat jestem w górach, czytam książkę Jerzego Kochanowskiego "'Wolne miasto' Zakopane 1956 – 1970" i zastanawiam się, kogo pogrąży "Góraleczka". Czy pogrąży PiS? W każdym razie, otwarcie "Góraleczki" i ogonek przed nią stojący wyglądają na manifestacje rozczarowanych zwolenników obecnych rządów, zniechęconych do zamykania – w ramach walki z koronawirusem - knajp, aquaparków i innych placówek kulturalnych.

Tytuł wspomnianej wcześniej książki Kochanowskiego sugeruje, że Zakopane to specjalne miejsce, gdzie ludzie nie ulegają łatwo władzy, potrafią wywalczyć sobie "wolną przestrzeń". Rzeczywiście Podhale i Zakopane w szczególności dawało jednostkom o skłonnościach artystycznych, a też tym obdarzonym talentem do interesów, poczucie wzlatywania ponad przeciętność.

"Góraleczka", otwarta wyzywająco nielegalnie, jest tego przykładem. Reguły sanitarne pozwalają restauracjom w czasie pandemii sprzedawać jedynie na wynos, a "Góraleczka" jako jedyny taki lokal na Krupówkach, wpuszcza gości do środka i sadza ich przy stolikach. Bimba sobie z lockdownów i obostrzeń, a szef mówi, że to dla dobra pracowników, bo inaczej musiałby ich zwolnić, a winien wszystkiemu jest rząd w Warszawie. W Zakopanem tłumaczą to inaczej. Twierdzą, że właścicielowi się to opłaci, bo zyski z zaliczenia do grona czempionów walki o wolność pokryją wszystkie koszty.