Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tak działa masowe sianie niepokoju. Przekaz, który "wreszcie wskazuje winnych"

Paweł Kuczyński
Kuczyński: jesteśmy podminowani niepokojem
Źródło: TVN24
Teorie spiskowe fantastycznie żywią się na podłożu ogólnego niepokoju i poczucia zagrożenia - tłumaczył w TVN24 doktor Paweł Kuczyński z Uniwersytetu Civitas, który komentował materiał Katarzyny Górniak z "Faktów" TVN. Przedstawiał on historię mieszkańców gminy Smłodzino, którzy przez plotki i lęk przed nieistniejącymi uchodźcami zrezygnowali z dużej szansy.

Niedawno w "Faktach" TVN przedstawiona została historia z gminy Smołdzino w województwie pomorskim. Podczas gminnego zebrania mieszkańców doszło do kłótni o nieistniejących uchodźców.

Gmina mogła walczyć o unijne pieniądze. W wojewódzkim konkursie było do wzięcia 5 milionów złotych. Jak przekazał przewodniczący rady gminy Jan Fleszer, chcieli za to "wybudować sześć mieszkań wspomagających dla osób niepełnosprawnych czy osób starszych potrzebujących pomocy". Ktoś jednak znalazł w ustawie, że w mieszkaniu wspomaganym może zamieszkać osoba starsza z niepełnosprawnościami, osoba z zaburzeniami psychicznymi, osoba bezdomna, osoba opuszczająca ośrodek wychowawczy, a także uchodźca. Tak jest napisane w ustawie, ale nie tak miało być w Smołdzinie.

Zebranie, które odbyło się w środę, 6 sierpnia, sprawę miało wyjaśnić, ale władzom gminy nie udało się przekonać mieszkańców.

Szok i płacz. Jako jedyni nie skorzystają, a wróg był wymyślony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szok i płacz. Jako jedyni nie skorzystają, a wróg był wymyślony

Katarzyna Górniak

"Jesteśmy podminowani niepokojem"

W sobotę w TVN24 o konflikcie w gminie Smołdzino mówił doktor Paweł Kuczyński z Uniwersytetu Civitas, którzy przyznał, że materiał "wstrząsnął nim tak samo, jak duże wiadomości polityczne, które docierają z tak zwanego wielkiego świata".

- Musimy ciągle szukać sposobu, żeby się dowiedzieć, jaka jest rzeczywistość - skwitował i dodał, że dotyczy to nie tylko dziennikarzy. Nie wszyscy jednak weryfikują informacje.

- Docieranie do typowego odbiorcy stało się zadaniem strategicznym, politycznym i zadaniem dla wszystkich, którzy chcą coś powiedzieć o faktach - ocenił.

Jaki mechanizm mógł zadziałać w przypadku mieszkańców Smołdzina? Ekspert wskazał, że "jesteśmy podminowani niepokojem". - Ten niepokój może w nas narastać wtedy, kiedy podsunie się nam groźny obraz świata i w tym obrazie świata dzisiaj okazuje się, że z jakiegoś powodu (...) jest zagrożenie obcością - tłumaczył.

Antyimigrancka obsesja pozbawiła gminę Smołdzino pieniędzy na mieszkania wspomagające
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Gmina Smołdzino to "laboratoryjny przypadek"

Jak przekazał Kuczyński, mamy do czynienia z "laboratoryjnym przypadkiem", czyli izolowaną społecznością, która "żyje w warunkach pewnego spokoju i nagle dociera tam przekaz, który jest oczywiście bardzo dobrze skonstruowany, bo nad tym pracują sztaby, żeby zagospodarować ten niepokój".

- Ten przekaz ma jedną podstawową cechę - on wreszcie wskazuje winnych za wszystko, co się dzieje złego - dodał.

- Nie zawsze to musi być wskazanie jakiejś konkretnej grupy, tylko jakiegoś mechanizmu. Na przykład teorie spiskowe. One fantastycznie żywią się właśnie na tym podłożu ogólnego niepokoju, poczucia zagrożenia i to jest po prostu dużo bardziej atrakcyjne. Na przykład jeżeli porównamy to do filmów: filmy sensacyjne są wtedy dobre, kiedy tam jest dużo przemocy, obaw, lęku. I ludzie to oglądają. Boją się, ale oglądają - przekonywał ekspert.

Kuczyński zwrócił również uwagę, że ciągły postęp - między innymi związany z mediami - powoduje poczucie zagubienia. Wtedy też "pojawiają się ci, którzy mają rację". - To są przywódcy, to są silne osobowości, to są charyzmatyczni, albo czasami ulepieni przez sztaby, ludzie - mówił.

OGLĄDAJ: Kampania strachu
Robert Bąkiewicz

Kampania strachu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Migranci i uchodźcy w EuropiebezpieczeństwoHejt
Czytaj także:
imageTitle
Nowy lider Tour de Pologne zachwycił taktyką. "Poszedłem na całego"
Najnowsze
imageTitle
Świątek w ostatnim sprawdzianie przed US Open
RELACJA
Hiszpania
Ogień rozszalał się tak, że są utrudnienia na kolei pod Madrytem
METEO
imageTitle
Langellotti króluje w Bukowinie. Jest nowym liderem Tour de Pologne
EUROSPORT
Na pokładzie Icon of the Seas pękła zjeżdżalnia
Wypadek na największym wycieczkowcu świata
Świat
Motocyklowa brawura zakończona mandatem i punktami karnymi
Pędził z prędkością 93 km/h. Dostał 26 punktów karnych
Opole
TVN24 świętuje swoje 24. urodziny
Takie były pierwsze chwile TVN24. "Ale zaraz, zaraz spokojnie!"
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent Nawrocki po raz kolejny został wprowadzony w błąd"
BIZNES
imageTitle
Manchester United sprowadził napastnika. Zapłacił krocie
EUROSPORT
nastolatki sklej
Ucieczka nastolatek. Jedna się znalazła, czterech nadal szukają
Kraków
Wypadek w Andrespolu
Po zderzeniu motocykl wjechał w ścianę. 27-latek w szpitalu
Najnowsze
Donald Tusk
Donald Tusk zapowiada konsekwencje w sprawie KPO
Artur Łącki, poseł KO
Jeden z najbogatszych posłów o środkach z KPO na biznes żony
BIZNES
Lato, chmury, burza, gorąco
Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę
METEO
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Wygrał konkurs, dyrektorem nie został. Władze województwa przegrały w sądzie
Kielce
Ostatni „Bałtyk” odnaleziony w lesie
Przez dekady uchodził za zaginiony. Znaleziono go w lesie
Wrocław
imageTitle
Katastrofa Wąska w Courchevel. Kwalifikacje dla Bachlingera
EUROSPORT
Wojtek Friedmann o nocnej prohibicji
"Powstanie drugi rynek, potrafimy kombinować już od zaborów"
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
WARSZAWA
imageTitle
Zasłużony holenderski klub relegowany z drugiej ligi
Najnowsze
imageTitle
Prędkość peletonu a bezpieczeństwo. "Mamy tutaj dwa sprzeczne interesy"
EUROSPORT
imageTitle
Polskiej kolarce grozi czteroletnia dyskwalifikacja. Jest oświadczenie
EUROSPORT
Pożar kombajnu
Kombajn stanął w płomieniach. Nagranie
Łódź
Przelot statków powietrznych wzdłuż warszawskiej Wisłostrady
Nad Warszawą przeleciały samoloty i śmigłowce
WARSZAWA
Na Times Square w Nowym Jorku doszło do strzelaniny
Atak na Times Square. Strzelał nastolatek
Świat
Top of the Top Sopot Festival 2024
"To jest zawsze ekscytujące". Natasza Urbańska i Kamil Bednarek o Top of the Top Festival
Trójmiasto
Morski żółw szylkretowy
Ochrona oceanów na wielką skalę działa
METEO
shutterstock_2202178989
Łódź, Katowice, Wrocław. "Tajwańczycy powiedzieli do mnie wprost"
BIZNES
Na miejscu pracują wyspecjalizowane grupy strażaków z Poznania i Konina
Samochód pod wodą, a w nim dwa ciała
Poznań
imageTitle
Świątek i Fręch wkraczają do gry. O której godzinie dzisiaj ich mecze?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica