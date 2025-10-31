Waldemar Żurek apeluje: zgłaszajcie się do prokuratury i pokazujcie dowody

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w czwartkowej rozmowie z Radiem Zet zaapelował do działaczy Solidarnej Polski oraz współpracujących z nimi urzędników w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości: - Zgłaszajcie się do prokuratury i pokazujcie dowody.

Zaznaczył przy tym, że prokuratura "będzie traktować ich tak jak prawo pozwala, czy łagodniej". - Ale chcemy dowodów, nie opowieści, nie fałszywych oskarżeń - podkreślił Żurek.

Żurek: musimy wykazać winę, żeby stawiać zarzuty

Szef resortu sprawiedliwości był również pytany, czy wszyscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry, którzy otrzymali środki z Funduszu Sprawiedliwości na prowadzenie kampanii wyborczej, usłyszą zarzuty.

- Wszystko zależy od sposobu zaangażowania tych osób - odparł. - Zakładam, że jest jakaś osoba, która nie wiedziała, w jaki sposób funkcjonuje i działa Fundusz Sprawiedliwości.

- Jeśli wykażemy, że ta osoba wiedziała, że pieniądze są trefne, że są wydawane nielegalnie, będzie pociągana do odpowiedzialności. Jeśli działała w błogiej nieświadomości, musimy wykazać winę, żeby stawiać zarzuty - wyjaśniał.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, obecnie posłowi PiS, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

W czwartek Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest poseł PiS Dariusz Matecki, którego śledczy oskarżają między innymi o udział w "ustawianiu" konkursów z Funduszu Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech.

