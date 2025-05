Jak zachęcić do pójścia na wybory? "Ja mam pewien konkret"

Z wyborami jest "jak z jazdą autobusem" Źródło: TVN24

Z sondażu CBOS wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich frekwencja może wynieść 71,3 procent. Z kolei z badania IPSOS dla OKO.press wynika, że deklarowana frekwencja wynosi 66 procent.

"Zabrać ze sobą chociaż jedną osobę"

Michał Marszał, influencer i twórca internetowy, w "Faktach po Faktach" w TVN24 przyznał, że młodzi wyborcy usłyszeli już od wielu osób teksty typu "warto pójść". – Ja mam pewien konkret, to znaczy zabrać ze sobą chociaż jedną osobę na wybory – stwierdził.

- Najlepiej dwie albo trzy, albo więcej, jeśli się uda. To może być sąsiad, który wymaga tego, żeby go na te wybory podwieźć. To może być ciocia, do której się nie dzwoniło od paru lat i akurat będzie okazja, żeby ją namówić – wskazywał.

Marszał przyznał, że obecnie toczy się rozgrywka między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, "ale byłoby fajnie, gdyby prezydent miał mocny mandat społeczny". – Od 1995 roku w drugiej turze nie pobiliśmy rekordu frekwencji w wyborach prezydenckich. Dopiero w 2023 roku w wyborach parlamentarnych frekwencja była ponad 70 procent, więc liczę na to, że teraz uda się to pobić – skwitował.

Z wyborami jest "jak z jazdą autobusem"

Klaudia Nowak ze Stowarzyszenia Dziewczyny na Wybory oceniła, że z wyborem kandydata na prezydenta jest "jak z jazdą autobusem". – W momencie, gdy chcemy dojechać do jakiegoś miejsca, nie wybieramy autobusu, który nas dowiezie pod drzwi, bo takich autobusów nie ma. Trzeba wsiąść w ten, który dowiezie nas najbliżej – tłumaczyła.

- Więc w tej sytuacji musimy sobie jasno postawić pytanie, jakie są nasze poglądy, gdzie chcemy widzieć Polskę w przyszłym roku, za dwa lata, czy za pięć, bo wybieramy między osobą, która będzie podejmowała decyzje na najwyższym szczeblu. Będziemy widzieli, czy będzie kooperacja z rządem, czy będzie kolejnych pięć lat walczenia pomiędzy jedną stroną a drugą – opisywała.

Nawrocki "nawet wójtem w gminie by nie został"

Michał Marszał, zapytany jak by przekonał do wzięcia udziału w głosowaniu młodego człowieka, który niespecjalnie się interesuje polityką, zastrzegł: "w pierwszej turze nie głosowałem na Rafała Trzaskowskiego".

– Ale teraz stoimy przed takim wyborem, że z jednej strony jest kandydat, który tłukł się po lasach, oszukał starszego pana na mieszkanie, kłamie nawet w kwestii tego, co do ust wkładał (podczas debaty prezydenckiej – red.), więc jest to człowiek, który nawet wójtem w gminie by nie został, a tutaj jest parę kroków od tego, żeby zostać głową państwa i pełnić najważniejszy urząd – zwrócił uwagę.

- Ja bym się starał przyziemnie tłumaczyć, dlaczego ten człowiek nie powinien być prezydentem. Rafał Trzaskowski też ma wady: słucha Jamiroquai, czasem nosi plecak do garnituru, ale to są takie wady, a u Karola Nawrockiego to jest cała litania, codziennie się dowiadujemy nowych rzeczy – podkreślił.

Barciś: ten człowiek już za parę dni będzie Polską

Wspierający kampanię frekwencyjną Młodzi Głosujemy aktor Artur Barciś przyznał, że "część z naszych obywateli ma wybory prezydenckie w nosie". – Uważają, że albo nie mają na kogo głosować, albo jest im wszystko jedno – mówił.

- Głównie tym, którym jest wszystko jedno, trzeba uświadamiać, że ten człowiek już za parę dni będzie Polską, będzie reprezentował nasz kraj na forum świata, na różnych sympozjach, na zjazdach międzynarodowych gremiów – wskazał.

Aktor przypomniał, że "trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, który z nich będzie przyzwoiciej, uczciwiej reprezentował nas, Polaków". – Który nie będzie miał za sobą przeszłości, którą tam będzie można mu wypomnieć – dodał.

