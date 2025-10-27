Pytania po wywiadzie Tuska. Rzecznik rządu rozwiewa wątpliwości

Tusk: zrujnowanie wymiaru sprawiedliwości jest niezbędne w putinowskim modelu Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "Sunday Times". Zapytany o kwestię masowych migracji do Europy stwierdził, że są one poważnym zagrożeniem, a szczególnie "coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe wewnątrz społeczeństw".

W opinii Tuska istotną częścią problemu jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Brytyjska gazeta podkreśliła, że Polska oraz Dania i Włochy otwarcie naciskają w tej sprawie na Trybunał w Strasburgu.

"Tusk przychylnie odnosi się do bardziej radykalnego rozwiązania zaproponowanego przez partię Reform UK i Partię Konserwatywną w Wielkiej Brytanii: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji" - napisał "Sunday Times".

Szłapka: Polska nie ma planów wyjścia z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

O słowa premiera zapytaliśmy rzecznika rządu Adama Szłapkę. Zaprzeczył, że Polska planuje wystąpienie z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na pytanie, czy potwierdza, że nasz kraj nie miał i nie ma w planach wypowiedzenia konwencji, odpowiedział: "Tak, potwierdzam".

Adam Szłapka Źródło: Albert Zawada/PAP

Wcześniej w Wirtualnej Polsce rzecznik tłumaczył, że "słowa premiera nie odnosiły się do Polski, a były odpowiedzią na pytane zadane przez brytyjskich dziennikarzy, które dotyczyło dyskusji trwającej w Wielkiej Brytanii".

Prawniczka: to kwestia historyczna

O znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zapytaliśmy adwokat Monikę Gąsiorowską, która prowadzi kancelarię specjalizującą się w prawach człowieka.

Przypomniała, że konwencja, jak i Rada Europy, która stoi za jej powstaniem i funkcjonowaniem, powstały niedługo po II wojnie światowej. Obie miały na celu zagwarantowanie Europie przestrzegania podstawowych praw człowieka po tragediach wojny.

- Radziłabym Panu premierowi zapoznać się z tym, jakie wartości i jakie cele przyświecały założycielom Rady Europy i przed czym miała chronić konwencja. To jest kwestia historycznej wiedzy, którą jako historyk premier powinien posiadać - oceniła adw. Monika Gąsiorowska.

Pałac Europy w Strasburgu, główna siedziba Rady Europy Źródło: Wikipedia (CC BY 3.0)

Mówiąc o potencjalnych skutkach wystąpienia Polski z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawniczka zwróciła uwagę, że taki krok postawiłby nasz kraj w jednym szeregu z państwami, które ją opuściły - jak Rosja, która zrobiła to w 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Adwokat odwołała się do krótkiego, satyrycznego filmu brytyjskiego dziennika "The Guardian" z udziałem Patricka Stewarta, zatytułowanego "Co Europejska Konwencja Praw Człowieka kiedykolwiek dla nas zrobiła?". Produkcja ta przypomina, że konwencja obejmuje zapisy gwarantujące podstawowe prawa i wolności, takie jak prawo do rzetelnego procesu, wolność od tortur, wolność słowa oraz wolność wyznania.

