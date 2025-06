Polski gotowe do walki w Euro Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

"Ampfutbolowe Orlice" - tak je nazywają. W dorobku mają już sukces gigantyczny - trzecie miejsce w mistrzostwach świata zdobyte w listopadzie 2024 roku w dalekiej Kolumbii. Kiedy tam były i walczyły, połączyła się z nimi Ewa Pajor, gwiazda nie polskiej, a światowej piłki, która teraz, jako kapitanka, prowadzić będzie kadrę w Euro. Opowiada Bzdela: - To była taka konferencja, Ewa przekazywała nam dobrą energię, mobilizowała nas i życzyła udanego turnieju. Dokładnie nie pamiętam, bo emocje w tej Kolumbii naprawdę były na wysokim poziomie. Byłam wtedy, jak to powiedzieć... trochę w kosmosie, teraz to modne określenie. To były słowa wsparcia, bardzo ważne. I bardzo miłe.