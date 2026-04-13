Były poseł PSL o ustawie o statusie osoby najbliższej: powinniśmy piorunem głosować Maciej Wacławik |

- Dlaczego my nie możemy doprowadzić do końca chociażby tej ustawy o statusie osoby bliskiej? - pytał Eugeniusz Kłopotek w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. - Mam kolegę, w tym momencie aż mi płakać się chce, który walczy z chorobą nowotworową. Jest mniej więcej w moim wieku i błaga mnie, również moją małżonkę [Agnieszkę Kłopotek, posłankę PSL - red.]: "zróbcie coś, żeby ta ustawa przeszła" - kontynuował polityk.

Dodał, że jego kolega obawia się, co w przyszłości zrobi jego partner, "jeśli nie będzie tej ustawy o statusie osoby najbliższej". Kłopotek przypomniał, że projekt wspomnianej ustawy "poszedł do podkomisji" i w niej "leży". Pytany przez Tomasza Terlikowskiego o powód, przyznał, że go nie zna.

Prezydent podpisze ustawę?

- Wydaje mi się, że to powinniśmy piorunem głosować, dopóki ten mój kolega jeszcze żyje - powiedział były poseł PSL, apelując o przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej. - Załatwmy tę jedną ustawę, połóżmy prezydentowi na biurku - dodał. - Jestem przekonany, że prezydent to podpisze - ocenił w dalszej części programu.

Eugeniusz Kłopotek w "Dwóch stronach" mówił także m.in. o wewnętrznym podziale PSL w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej i odpowiedział na pytanie, czy opowiedziałby się za wprowadzeniem w Polsce związków partnerskich.

Ustawa o statusie osoby najbliższej

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu jest efektem kompromisu Lewicy i PSL-u. Zastąpił on projekt ustawy o związkach partnerskich. Za przygotowanie obu odpowiadała Katarzyna Kotula, była ministra ds. równości, obecnie sekretarz stanu w KPRM.

Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu w grudniu 2025 roku. Sejm rządowy projekt ustawy skierował do dalszych prac w lutym tego roku. Przeciwko odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu zagłosowało 233 posłów - cała Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, Razem, a także większość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za odrzuceniem projektu było 199 posłów i posłanek - w tym 175 z Prawa i Sprawiedliwości, 14 z Konfederacji oraz dwóch posłów PSL - Marek Biernacki i Marek Sawicki. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.