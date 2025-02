"'Tylko tak oznacza zgodę' nie zostało w pełni implementowane do naszego porządku prawnego"

W czwartek weszły w życie przepisy wprowadzające nową definicję zgwałcenia. Po nowelizacji dotyczy art. 197 par. 1. Kodeksu karnego, zgodnie z nową definicją, zgwałceniem jest doprowadzenie innej osoby "do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody". Przepis uzupełniono więc o "brak zgody", którego wcześniej nie było. Sprawca zgwałcenia podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Takiej samej karze podlega sprawca czynu polegającego na wykorzystaniu sytuacji, w której ofiara nie może w sposób samodzielny i świadomy podejmować decyzji (wyrazić zgody) co do podjęcia aktu seksualnego.