Polska Egzamin ósmoklasisty 2026. Szczegółowy harmonogram Oprac. Ewa Żebrowska |

Pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się progu jego zdawalności, ale jego wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie jest możliwe powtórne podejście do testów w celu poprawy wyniku.

Tegoroczne egzaminy rozpoczynają się 11 maja, a kończą 13 maja. Przystąpi do nich w tym roku 393,3 tysiąca uczniów klas VIII.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Harmonogram

Termin główny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

poniedziałek 11 maja, godzina 9.00 - język polski

wtorek, 12 maja, godzina 9.00 - matematyka

środa, 13 maja, godzina 9.00 - język obcy nowożytny

W przypadku języka uczniowie mieli do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski i włoski, ale największa grupa, bo aż 98,4 procent zadeklarowała przystąpienie do pierwszego z nich. Drugim wyborem jest niemiecki, ale to jedynie 1,2 procenta uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi łącznie 0,4 procenta ósmoklasistów.

Dowiedz się więcej: Egzamin ósmoklasisty. Znamy wyniki i najtrudniejsze zadania

Dla osób, które np. z przyczyn zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w maju, wyznaczono terminy dodatkowe:

poniedziałek 8 czerwca, godzina 9.00 - język polski

wtorek 9 czerwca, godzina 9.00 - matematyka

środa 10 czerwca, godzina 9.00 - język obcy nowożytny

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Szczegóły

Na wypełnienie arkuszy standardowych przewidziano określony czas. W przypadku języka polskiego to 150 minut, matematyki - 125 minut, a języka obcego nowożytnego - 110 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka polskiego Źródło: Lech Muszyński/PAP

Więcej czasu przewidziano dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, osób słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z afazją, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym. Dłużej egzamin mogą też pisać cudzoziemcy.

W przypadku języka polskiego będzie to 195 minut, matematyki 165 minut i języka obcego nowożytnego 145 minut. W przypadku tego ostatniego inny czas zaplanowano dla cudzoziemców, bo 110 minut, jak w przypadku arkusza standardowego.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki

Po zakończeniu każdego z egzaminów na stronie CKE będą publikowane arkusze z zadaniami. Termin ogłaszania wyników to 3 lipca 2026 roku.

OGLĄDAJ: TVN24