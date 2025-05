Egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusze z języka angielskiego

Jak motywować uczniów przez ocenianie? Specjalne seminarium ma pomóc nauczycielom Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Prezentujemy arkusze CKE z ostatniej części egzaminu ósmoklasisty. Dziś uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzyli się z testem z języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Jakie zadania rozwiązywali?

W czwartek ósmoklasiści pisali obowiązkowy egzamin z języka obcego nowożytnego - trzecią część egzaminu ósmoklasisty. 98,4 proc. zdających wybrało angielski. To też najczęstszy wybór uczniów z Ukrainy - prawie 68 proc. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin z języka nowożytnego trwał 110 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, mógł zostać przedłużony o 55 minut. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do majowego egzaminu, to będzie go pisał w terminie dodatkowym 10-12 czerwca.

W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się zarówno zadania zamknięte - w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i otwarte - w których zdający odpowiedź formułuje samodzielnie.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2025. ARKUSZ CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (WERSJA X)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2025. ARKUSZ CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (WERSJA Y)

Uczniowie dostali do rozwiązania 14 zadań. Mieli między innymi posłuchać nagrań i wskazać właściwą odpowiedź, uzupełnić dialogi, tak aby powstały spójne i logiczne teksty, a także napisać maila z relacją z zagranicznej wycieczki szkolnej.

Kiedy uczniowie poznają wyniki

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół do 4 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, a także zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Jakie języki wybierali ósmoklasiści

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), największa grupa ósmoklasistów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 1,4 proc. uczniów. Egzamin z pozostałych języków obcych, tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego, pisało łącznie 0,2 proc. ósmoklasistów.

Według danych CKE w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych niemal 355 tys. uczniów z ponad 12 850 szkół. Ponad 13 tys. uczniów to obywatele Ukrainy z ok. 4 tys. szkół.

