"Z ran odniesionych w zamachu chyba nigdy do końca się nie wyleczył". Zmarł generał Edward Pietrzyk

Generał broni Edward Pietrzyk, były dowódca Wojsk Lądowych, a po odejściu do cywila ambasador w Iraku, zmarł w wieku 71 lat. W 2007 roku przeżył zamach terrorystyczny w Bagdadzie. - Od dowódców dywizji oczekiwał kompetencji i sprawnego działania. Za jego kadencji nie było wyznaczania dowódców ad hoc, stawiał na oficerów odpowiedzialnych - wspominał generał Waldemar Skrzypczak.

Edward Pietrzyk

Uczestniczył w pracach nad doktryną obronną RP i programem Partnerstwo dla Pokoju, przygotowanym przez NATO dla krajów dążących do członkostwa lub chcących współdziałać z Sojuszem. Brał udział w pracach nad reorganizacją polskich sił zbrojnych i ich modernizacją techniczną.

W latach 2000-2006 stał na czele Dowództwa Wojsk Lądowych. Jako dowódca podjął decyzję, by zatrudniać wracających z misji w Iraku żołnierzy nadterminowych, których kontrakt wygasał, przyjmować ich na stanowiska zawodowych szeregowych, by wykorzystać doświadczenia żołnierzy z misji.

Przeżył zamach terrorystyczny

Pietrzyk opuścił placówkę w Bagdadzie z powodów zdrowotnych, rekonwalescencję przeszedł już w Polsce. W 2009 roku przejął stanowisko ambasadora w Korei Północnej, które pełnił do 2014 roku.

"Oczekiwał kompetencji i sprawnego działania"

- Był stanowczym i wymagającym, ale dobrym dowódcą - wspomniał zmarłego Waldemar Skrzypczak. - Dowódcą Wojsk Lądowych był przez dwie kadencje, uruchomił procesy modernizacyjne, między innymi przez wycofanie z armii części sprzętu poradzieckiego, co pozwoliło rozpocząć wiele programów modernizacyjnych. Był prekursorem "derusfikacji" Wojska Polskiego, jeśli chodzi o sprzęt - opisał.

Skrzypczak zauważył, że Pietrzyk stawiał na merytoryczne cechy dowódców dywizji, nie zważając przy nominacjach na oczekiwania polityków. - Od dowódców dywizji oczekiwał kompetencji i sprawnego działania. Za jego kadencji nie było wyznaczania dowódców ad hoc, stawiał na oficerów odpowiedzialnych, cieszących się zaufaniem podwładnych. My jako dowódcy dywizji też mu ufaliśmy - wspominał.

Zwrócił uwagę, że Pietrzyk przykładał dużą wagę do dobrego przygotowania żołnierzy wyjeżdżających na misję do Iraku, której początek przypadł na czas, gdy generał stał na czele Wojsk Lądowych. - Po odejściu z armii został ambasadorem w Iraku, z ran odniesionych w zamachu chyba nigdy do końca się nie wyleczył - powiedział Skrzypczak.