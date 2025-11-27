Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Obowiązkowe kaski dla dzieci. Decyzja prezydenta

rower hulajnoka kask kaski shutterstock_2578738917
Klimczak o obowiązkowych kaskach dla dzieci
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek wieczorem, że podpisał 11 ustaw, w tym nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy między innymi nakładają obowiązek noszenia kasku przez dzieci poniżej 16. roku życia jadące rowerami lub hulajnogami. Wprowadzenie takiej zmiany zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w debacie w TVN24+.

Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z tą regulacją kierujący rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 lat, w czasie jazdy będzie musiał korzystać z kasku. Obowiązek będzie dotyczył także osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Z obowiązku stosowania kasku wyłączone zostały dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku. Nowe przepisy ponadto podwyższają do 13 lat wiek dziecka, od którego może ono legalnie jeździć na hulajnodze elektrycznej po drodze publicznej.

Na początku lipca w debacie "Kask. Wybór czy obowiązek?" minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyraził nadzieję, że eksperci pozytywnie ocenią wprowadzenie obowiązku noszenia kasku przez dzieci na rowerze i na hulajnodze, a Sejm takie rozwiązanie poprze. Problem poruszała także w swoim podcaście "Wywiad medyczny" Joanna Kryńska.

CZYTAJ WIĘCEJ: Obowiązek kasku dla dzieci? Zapowiedź ministra

OGLĄDAJ: Nosić kask czy nie?
debata o kaskach w plusie

Nosić kask czy nie?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Jak wielu rowerzystów i użytkowników hulajnóg zakłada kaski?
Jak wielu rowerzystów i użytkowników hulajnóg zakłada kaski?

Prawo jazdy dla 17-latków

Nowe przepisy także przywracają możliwość wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 lat "młody kierowca" będzie musiał jeździć pod nadzorem osoby w wieku co najmniej 25 lat z minimum 5-letnim doświadczeniem bycia kierowcą i będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie na terytorium Polski.

Regulacja zakłada także odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Nowe przepisy przewidują również, że osoba, która nie zastosuje się do czasowego zatrzymania prawa jazdy, a następnie zatrzyma ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe i dopiero po pięciu latach będzie mogła ubiegać się o ponowne nabycie uprawnień. Nie będzie można również redukować za pomocą szkoleń punktów karnych za poważne wykroczenia.

Przewidziano też zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Ministerstwo takie rozwiązanie uzasadniło oczekiwaniami rolników.

Dopuszczone będzie też poruszanie się pojazdu zespołu ratownictwa medycznego po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Regulacja zwiększa również liczbę pojazdów wojskowych, które mogą poruszać się w kolumnie. Do 31 grudnia 2027 roku przedłuża możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne i wodorowe.

Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"

Nowe regulacje dotyczące egzaminów i egzaminatorów

Znowelizowana regulacja zmniejsza też ograniczenia stawiane egzaminatorom prawa jazdy pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej. Aby zachować zgodność przepisów ustawy z unijnym prawem, zaznaczono, że egzaminator nie może równocześnie wykonywać działalności zarobkowej jako instruktor nauki jazdy.

Dokument doprecyzowuje także, w jakiej sytuacji można zakończyć egzamin na prawo jazdy przed wykonaniem przez egzaminowanego wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań. Nowela, zgodnie z unijnym prawem, na pierwszym miejscu stawia tu potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa egzaminatora i to nie tylko przed niebezpiecznym zachowaniem osoby egzaminowanej na drodze, ale również przed agresją osoby egzaminowanej, nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego albo innym trudnym do przewidzenia zachowaniem osoby egzaminowanej mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa egzaminatora.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Karol Nawrockipraworuch drogowydzieciroweryHulajnogiHulajnogi elektryczneRowery ElektryczneRowery miejskieRolnicyEgzamin na prawo jazdyPrawo jazdyDariusz KlimczakRządMinisterstwo Infrastruktury
Czytaj także:
Porwania w Nigerii, reakcja rządu
Seria porwań. Tym razem w pobliżu bazy wojskowej
Świat
imageTitle
Legia padła po pierwszym strzale. Trzecia porażka w Lidze Konferencji
EUROSPORT
imageTitle
Strzelecki instynkt. Jagiellonia kontynuuje udaną przygodę w Europie
EUROSPORT
BNP Paribas Warsaw SerialCon, druga edycja festiwalu poświęconego serialom
Gratka dla fanów seriali. Ruszył wyjątkowy festiwal
Ewelina Witenberg
imageTitle
To był horror. Sensacyjna wygrana polskiego zespołu w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Supergigant jednego aktora. Odermatt jechał we własnej lidze
EUROSPORT
policyjny radiowóz w nocy
O tej porze nie spodziewał się kontroli, stracił prawo jazdy
WARSZAWA
imageTitle
Jan Bednarek wrócił, FC Porto się zabawiło
EUROSPORT
Oblodzenia sprawią, że będzie ślisko na drogach i chodnikach
Niebezpieczna ślizgawica. Alarmy w 13 województwach
METEO
forum-0938363889
Co planuje Morawiecki? Spotkał się z prezydentem
Polska
Kropka nad i
Wipler w "Kropce nad i" o Krupce: królowa baru za kratą
Polska
shutterstock_2249385239
Podatek w górę. Jest podpis prezydenta
BIZNES
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy
WARSZAWA
imageTitle
Zmiany za trzy punkty. Lech pokonał Szwajcarów
EUROSPORT
imageTitle
Raków zagrał koncert w europejskich pucharach
EUROSPORT
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
METEO
Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki, Paweł Szefernaker
"Albo prezydent bardzo wolno się uczy, albo ma wokół siebie bardzo złych doradców"
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"
Polska
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
WARSZAWA
Potrącenie 11-letniego chłopca, kierowca odjechał
11-letni chłopiec trafił do szpitala
WARSZAWA
43 min
pc
Pierwszy taki proces w Polsce
Fakty
imageTitle
Polacy kończą udane mistrzostwa. Czas na walkę o bilety na igrzyska
EUROSPORT
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
METEO
Komunikacja miejska (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko ofiarą molestowania w autobusie, 44-latek z zarzutem. Apel prokuratury
Rzeszów
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
BIZNES
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
WARSZAWA
Agnieszka Maciąg
Agnieszka Maciąg nie żyje. "Zgasło Słońce"
Kultura i styl
Zderzenie spadochroniarzy pod Nowym Dworem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na budowie. Nie żyje jedna osoba
Wrocław
imageTitle
Ciężko znokautowany Polak pokazał zdjęcie ze szpitala i zwrócił się do kibiców
EUROSPORT
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica