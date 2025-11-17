Logo strona główna
Polska

Premier, szef MON, BBN reagują po incydentach na kolei

Niedzielny incydent we wsi Mika, na trasie kolejowej Warszawa Lublin, "był aktem dywersji".
Premier: doszło do aktu dywersji
Źródło: TVN24
Premier, minister obrony, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i resort spraw wewnętrznych informują o działaniach związanych z dwoma incydentami na torach, do których doszło w weekend. Wojsko zbada 120-kilometrowy odcinek torów na trasach, na których do nich doszło.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie dzisiaj wieczorem gościem "Kropki nad I" w TVN24. 

W poniedziałek rano premier Donald Tusk poinformował, że niedzielny incydent we wsi Mika, na trasie kolejowej Warszawa-Dęblin, "był aktem dywersji". Służby badają także drugi incydent na linii kolejowej w tym regionie, który miał miejsce w okolicy Puław. Poinformowano o nim dzisiaj.

Jak dodał premier Tusk, w sprawie obu tych uszkodzeń, do których doszło na tej samej trasie, trwa śledztwo. "Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapowiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 

"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 

WARSZAWA
Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu, premier publikuje nagranie

Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu, premier publikuje nagranie

Lublin

Szef MON: trwa wyjaśnianie

"Służby podległe MON ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji na torach koło Garwolina. Wojsko sprawdzi odcinek ok. 120 km (przy trakcji kolejowej) biegnący do granicy w Hrubieszowie" - przekazał następnie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister zapewnił, że służby mu podległe ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji na trasie Warszawa-Lublin. Jak zapowiedział, wojsko sprawdzi ok. 120-kilometrowy odcinek torów "przy trakcji kolejowej" biegnący do granicy w Hrubieszowie.

"BBN zbiera i weryfikuje informacje"

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało w krótkim wpisie, że "zbiera i weryfikuje informacje na temat incydentów na kolei, noszących znamiona aktów dywersji". BBN podkreśliło, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sprawie.

Spotkanie w MSWiA

Rzeczniczka MSWiA poinformowała z kolei, że w siedzibie ministerstwa zaplanowano spotkanie ministrów i szefów służb w sprawie zdarzeń na trasach kolejowych Warszawa-Dęblin i Warszawa–Lublin. 

W spotkaniu oprócz szefa resortu Marcina Kierwińskiego wezmą udział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz kierownictwo służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. 

Autorka/Autor: mgk/lulu, adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

