Polska

Szymon Hołownia: nie będziemy ściemniać, że wszystko się udało

Szymon Hołownia na konferencji Polski 2050 w Sejmie
Hołownia: 15 października wydarzyło się coś, co zdaniem komentatorów nie miało prawa się wydarzyć
Źródło: TVN24
Szef Polski 2050 Szymon Hołownia podsumował dwa lata, które upłynęły od wyborów parlamentarnych. - Nie będziemy ściemniać, że wszystko udało się zrobić, ale te rzeczy, które się udało, musimy odnotować jako zrobione i nie damy sobie wmawiać, że ich nie ma - mówił.

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska

Członkowie klubu parlamentarnego Polski 2050 - Trzeciej Drogi podsumowywali w Sejmie dokonania koalicji i ich partii na półmetku kadencji parlamentu.

Szymon Hołownia na konferencji Polski 2050 w Sejmie
Szymon Hołownia na konferencji Polski 2050 w Sejmie
Źródło: Tomasz Gzell/PAP

- 15 października wydarzyło się coś, co zdaniem wszystkich jęczybułów, komentatorów, smerfów marudów, nie miało prawa się wydarzyć. Dokonała się wielka polityczna zmiana w Polsce, ale również społeczna. Pojawiła się znowu nadzieja wśród całej tej beznadziei, która przez osiem lat tylu z nas doprowadzała do pewnego marazmu - mówił przewodniczący partii, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zwracał się z podziękowaniami dla "każdego Polaka i każdej Polki, którzy poszli 15 października na wybory". - Dziękujemy wam z całego serca, niezależnie od tego, na kogo głosowaliście. Dlatego, że wiem to po tych dwóch latach (...) że 75 procent frekwencji pokazuje, że Polacy są odpowiedzialnym narodem - zaznaczył. Hołownia "szczególnie" podziękował też każdemu z ponad 3 milionów wyborców Trzeciej Drogi.

12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono

Zuzanna Karczewska

Hołownia: bez nas nie byłoby zwycięstwa 15 października

- Bez nas nie byłoby zwycięstwa w tych wyborach. Bez nas nie byłoby tego rządu. (...) Przez to, że powstała Polska 2050 udało odsunąć się PiS od władzy - podkreślił.

Hołownia podziękował "partnerom z koalicji", mówiąc, że "nie zawsze było łatwo i nie zawsze będzie łatwo". - Ale tworzymy zespół, który razem wypracował naprawdę wiele - dodał.

Konferencja Polski 2050 w Sejmie
Konferencja Polski 2050 w Sejmie
Źródło: Tomasz Gzell/PAP

- My nie będziemy wam ściemniać, że się udało wszystko zrobić, bo się nie udało, ale te rzeczy, które się udało zrobić, musimy odnotować jako zrobione i nie damy sobie wmawiać, że ich nie ma - podkreślił lider Polski 2050. Jak ocenił, dzięki obecnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej udaje się pozyskiwać kolejne środki z Unii Europejskiej, w tym z funduszu SAFE na wydatki obronne.

Hołownia: nie będziemy ściemniać, że wszystko się udało
Źródło: TVN24

- To są zmiany na pokolenia. To są zmiany, które naprawdę doprowadzą do tego, że Polska za dwa, trzy, pięć, dziesięć lat, o ile nikt po drodze tego nie zepsuje, będzie inna - zaznaczył Hołownia.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Szymon HołowniaPolska 2050SejmKoalicja 15 październikaRząd Donalda Tuska
