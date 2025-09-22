Biura widma, zmywarki i tysiące kilometrów w trasie. Tak posłowie wydają publiczne pieniądze

Tomczyk: Kilometrówki to nie wszystko. Mamy jeszcze do czynienia z lotami na ponad 260 tysięcy złotych Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czasie jednej kadencji, z kieszeni podatników na biura poselskie idzie ponad pół miliarda złotych. To pieniądze na wynajem pomieszczeń i ich wyposażenie, płace pracowników, przejazdy posłów samochodami oraz m.in. ogłoszenia i ekspertyzy. Posłowie jednak tylko ogólnie deklarują w rocznych rozliczeniach, na co wydają te pieniądze, a gdy spytać ich o konkrety, jak mogą unikają odpowiedzi.