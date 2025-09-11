Logo strona główna
Polska

Donald Tusk o tym, co powiedział Karolowi Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"

Donald Tusk
Donald Tusk po posiedzeniu RBN
Źródło: TVN24
Każdy, kto chce zaatakować Polskę, zostanie potraktowany adekwatnie, tak jak 10 września - oświadczył w czwartek wieczorem po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk. Pochwalił też współpracę z prezydentem w ostatnich dniach.

Premier Donald Tusk poinformował, że nie może zreferować tego, o czym rozmawiano na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego ze względu na niejawność tych informacji. Stwierdził, że może jednak powiedzieć to, co przed spotkaniem i po spotkaniu powiedział prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

- Bardzo wysoko cenimy sobie i z zadowoleniem też przyjąłem identyczną deklarację ze strony pana prezydenta, że od pierwszych godzin nasza współpraca przebiega wzorowo. Odnoszę wrażenie, że wszyscy z ulgą też przyjęli, że państwo zdało egzamin. Nie tylko jeśli chodzi o reakcję naszego wojska, bo tutaj to jest jakby bezdyskusyjne - stwierdził Tusk.

Jak dodał, nawet żołnierze, z którymi rozmawiał, byli wdzięczni za to, że "państwo polskie wzięło na siebie odpowiedzialność za decyzję".

Świat

"Każdy zostanie potraktowany adekwatnie"

- Każdy, kto będzie chciał w jakikolwiek sposób Polskę zaatakować, zostanie potraktowany adekwatnie, tak jak to było w nocy 10 września. Polska bardzo cierpliwie, ostrożnie, rozsądnie reagowała na różnego typu prowokacje i to trwało przecież lata. Mieliśmy i mamy pełną świadomość, że jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy współodpowiedzialni za zachowanie pokoju i dlatego polskie reakcje zawsze były bardzo stonowane i adekwatne - oświadczył premier.

Jak powiedział Tusk, w sytuacji, kiedy pojawiło się bezpośrednie zagrożenie, państwo polskie zdecydowało o zastrzeleniu dronów, które stanowiły największe zagrożenie. - Każdy, kto postanowi w jakikolwiek sposób zaatakować polskie terytorium czy polską przestrzeń powietrzną, będzie musiał się liczyć zawsze z adekwatną reakcją - podkreślił.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa. W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie Rady, a także, na zaproszenie prezydenta, inne osoby.

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

