Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Donald Tusk: podtrzymuję w całości to, co napisałem

|
Donald Tusk
AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Napisałem, że z wygranej skrajnie prawicowej AfD w Niemczech w Polsce mogą się cieszyć wyłącznie albo zdrajcy albo idioci. Uważacie, że przesadziłem? Ani trochę - powiedział premier Donald Tusk w opublikowanym w poniedziałek nagraniu. Przywołał wypowiedzi polityków opozycji.

Szef polskiego rządu opublikował w poniedziałek nagranie w serwisie X. - Wczoraj napisałem, że z wygranej skrajnie prawicowej AfD w Niemczech w Polsce mogą się cieszyć wyłącznie albo zdrajcy albo idioci. Uważacie, że przesadziłem? Ani trochę - stwierdził Donald Tusk. 

- Zresztą sami spójrzcie na te zachwyty polityków Konfederacji i PiS-u. Aż trudno uwierzyć - dodał.

- Czytam, że to "najbardziej propolska partia", że "broni Polski" i warto z nimi budować sojusze. Oni naprawdę to mówią - mówił Tusk. Przywołał wypowiedź jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena, który w 2024 roku powiedział, że "AfD jest najbardziej propolską partią niemiecką", a także słowa byłego polityka PiS i byłego premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że polityków niemieckiej partii nie należy bojkotować, lecz z nimi rozmawiać i ich przekonywać.

Tusk: podtrzymuję w całości to, co napisałem

Donald Tusk przypomniał też, co politycy AfD mówią o Polsce. - Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem, za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że Pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja - opisywał. - Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to "Afroamerykanie Europy"- kontynuował.

- AfD to ugrupowanie jawnie prorosyjskie i jawnie antypolskie, więc podtrzymuję w całości to, co napisałem - podsumował premier. 

W niedzielę wieczorem, komentując wynik AfD w Saksonii-Anhalt, napisał: "W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS".

AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwyciężyła w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt we wschodnich Niemczech, zdobywając 43,8 procent głosów, co oznacza, że partia ta uzyskała ponaddwukrotnie lepszy wynik niż pięć lat temu, gdy osiągnęła w tym landzie poparcie 20,8 procent. 

AfD nie zdobyła samodzielnej większości, ale będzie dążyła do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych ugrupowań. Jeśli jej się to uda, to AfD po raz pierwszy w swojej historii stworzy rząd na poziomie kraju związkowego.

Skrajnie prawicowa AfD to partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 roku jest klasyfikowany przez niemiecki kontrwywiad (Urząd Ochrony Konstytucji) jako potwierdzone ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
19 min
pc
"Nie chodzi o głodzenie TK. Ale musimy przestrzegać prawa"
Kropka nad i
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
W kuluarach
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskAfDNiemcyPrawo i SprawiedliwośćKonfederacja
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Strzelił sześć goli i tyle go widzieli. Zaskoczenie w Krakowie
EUROSPORT
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
METEO
pap_20260211_198
"Raz jeden prezydent mnie poprosił"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Emocje wzięły górę. Świątek trzasnęła rakietą, polały się łzy
EUROSPORT
Pielęgniarz usłyszał zarzuty i został aresztowany
"Uciskał kolanem, zacisnął z dwóch stron tętnicę. I liczył do trzydziestu"
Wrocław
Kraków, 08.06.2026. Kandydat Konfederacji na stanowisko prezydenta miasta Bartosz Bocheńczak (C), liderka Kobiet Konfederacji w Krakowie Jasna Iwan (P) oraz prezes Ruchu Narodowego Kraków Piotr Bartosz (L)
Kandydat Konfederacji nie wystartuje. Mentzen: odwołuję go z funkcji
Kraków
Zbigniew Bogucki
Spotkanie przy "urodzinowej kawie"? Bogucki tłumaczy
Polska
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
METEO
Iga Świątek przegrała w 4. rundzie US Open
Świątek szła jak burza. Odpadła z hukiem
EUROSPORT
Iga Świątek
Koniec amerykańskiego snu Świątek
EUROSPORT
Mężczyzna z aplikacji randkowej namówił ją na inwestycję (zdj. ilustracyjne)
Znajomy z aplikacji randkowej i inwestycje w kryptowaluty
WARSZAWA
imageTitle
Z 5:0 na 5:7. Niezrozumiała zapaść Świątek w meczu o ćwierćfinał
EUROSPORT
Susza, zmiany klimatu
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. To czeka Polskę
BIZNES
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Zwierzęta na drogach, seria wypadków
WARSZAWA
Ucieczka przed policją i auto na boku
Auto na boku, kierowca próbował się ukryć w lesie
WARSZAWA
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Kandydatowi Konfederacji zabrakło ważnych podpisów. "Zawaliłem"
WYBORY W KRAKOWIE
Wypadek policyjnego black hawka
Pilot policyjnego Black Hawka chce się poddać karze
WARSZAWA
Burza, piorun, dzień
Burze i ulewy wrócą. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Paliwo, stacja benzynowa
"Dalej na pewno będzie drożej". Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę
BIZNES
07 1800 tj cl-0048
Berek o decyzji prezydenta. "Takich scenariuszy nie rozważam"
Polska
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
WARSZAWA
Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8
Motocyklista pod autem, był duży korek na S8
WARSZAWA
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
METEO
Książę Harry i księżna Meghan
Król o roli Harry'ego i Meghan na Wyspach. Media cytują list
Świat
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz oskarżony o zabójstwo. Jest termin rozpoczęcia procesu
WARSZAWA
"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong
"Sensacja", "pięknie dojrzały". Kolejna odsłona pomysłu Musiała robi furorę
Tomasz-Marcin Wrona
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
WARSZAWA
Szpital Pomnik Chrztu w Gnieźnie
Dyrektor do spraw lecznictwa odwołany i zawieszony
Poznań
Volker Tuerk
Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ostrzeżenie z ONZ
BIZNES
imageTitle
Wtorek dniem prawdy dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica