Polska

Nadzwyczajne posiedzenie rządu. Tusk ogłosił program Polska Zbrojna

Premier: przyjmiemy uchwałę, dzięki której zrealizujemy projekt Polska Zbrojna
Rząd przyjął uchwałę na podstawie, której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. - Weto prezydenta nas nie zatrzyma - oświadczył na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk. To odpowiedź na działania prezydenta Karola Nawrockiego, który odrzucił miliardy z unijnego programu SAFE. W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne.

Premier Donald Tusk poinformował na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, że uchwała pozwoli uruchomić program Polska Zbrojna po zapowiedzi przez prezydenta Karola Nawrockiego weta do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE.

- Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy musieli polegać na własnej sile, na własnej determinacji, ale zrobimy to. I ta uchwała pozwoli nam uruchomić program Polska Zbrojna - podkreślił szef rządu.

"Prezydent jest władcą Polski". Co Macierewicz powiedziałby wojskowym?
- Od wczoraj Polacy są smutni, źli. Polska jest w szoku - powiedział. Mówiąc o prezydenckiej decyzji, ocenił, że "dzisiaj padają bardzo ostre słowa, ludzie w Polsce zastanawiają się, czy to jest zdrada, czy to jest działanie lobbystów, brak zdrowego rozsądku".

Tusk mówił, że on "nie będzie dzisiaj zastanawiał się, jakie są prawdziwe powody takiego negatywnego działania pana prezydenta". - Jedno musi być pewne, że brak podpisu pana prezydenta jest poważnym utrudnieniem dla nas wszystkich, którzy przygotowywali ten wielki program Polski zbrojnej, Polski bezpiecznej, Polski bogatszej - powiedział.

Premier: historia oceni decyzję prezydenta w sposób dramatycznie zły dla niego
Tusk: odbieram wiadomości od europejskich przywódców

Tusk mówił, że rząd chciał wspólnie z prezydentem zainaugurować program SAFE w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO tak, "by cała Polska zobaczyła, że tak, jak wtedy w tym historycznym momencie, jesteśmy w stanie ponad podziałami stanąć ramię w ramię i przyjąć wielki program za setki miliardów złotych przy wsparciu państw NATO i całej Europy".

Dodał, że "historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko w sposób dramatycznie zły dla niego". Tusk powiedział, że od rana odbiera sms-y i telefony od europejskich przywódców, "którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi".

Szef rządu mówił, że "dzisiaj wszędzie w Europie zastanawiają się, co się stało, jak to jest możliwe". - Tylko w rosyjskich gazetach jest pełne zrozumienie, pełne zrozumienie dla weta prezydenta - podkreślił. - Nie będę tu niczego insynuował, ale fakty są absolutnie okrutne dla reputacji polskiego prezydenta i nie ma się z czego cieszyć - oświadczył Tusk.

Tusk o SAFE

Szef rządu podkreślił, że rząd "zmusił Brukselę i partnerów w Europie" do stworzenia unijnego mechanizmu SAFE. - Nie waham się użyć tego słowa, zmusiliśmy ich twardymi argumentami. Przewoziłem ich tam na granicę wschodnią i pokazywałem: "zobaczcie, to są realia" - powiedział.

- Krok po kroku, przekonywaliśmy kraj po kraju. I na koniec zmusiliśmy instytucje europejskie do tego, żeby przygotowały ten wielki projekt finansowania, w naszym przypadku Polski Zbrojnej - dodał Tusk.

"Weto prezydenta nas nie zatrzyma"

Tusk mówił, że polskie firmy zbrojeniowe zwracają się do niego z pytaniami, czy i kiedy mogą liczyć na wsparcie finansowe, w związku z tym, że prezydent zawetuje ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na obronność SAFE.

Wyliczył firmy, które czekają na pieniądze. Są to m.in. Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy, Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz, Jelcz z Jelcza-Laskowic.

- Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze: weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której (...) te pieniądze tak czy inaczej do was trafią - powiedział premier.

Tusk o pomyśle Nawrockiego i Glapińskiego

Zaznaczył, że z "najlepszą wolą" wysłuchał informacji prezydenta i prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, jaki mają pomysł na pozyskanie środków z Narodowego Banku Polskiego.

- Nic w tej informacji nie było rzetelne ani prawdziwe(...). W tej konkretnej sprawie wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę tylko po to, aby mieć alibi dla tego weta - ocenił.

Tusk: Wysłuchałem informacji prezesa NBP. Nic w niej nie było rzetelne ani prawdziwe
Premier podkreślił, że do "duetu Nawrocki-Glapiński" ma w sprawach finansowych "ograniczone zaufanie".

Tusk: nie pozwolimy, żeby szansa została zmarnowana

- Mamy wszyscy powód do niepokoju. Tak, świat patrzy ze zdumieniem na to, jak można próbować zmarnować taką szansę, ale chcę powiedzieć bardzo zdecydowanie, że nie pozwolimy na to, by ta szansa została zmarnowana. Od dziś przystępujemy do pracy, aby wbrew temu wetu, wbrew tym knowaniom, temu ponuremu lobbingowi, tę szasnę wykorzystać - oświadczył szef rządu.

Jak dodał, polską armię będą zbroić i polską granicę chronić będą "wszyscy wyposażeni w to, co będziemy produkowali głównie w Polsce, w polskich firmach". - W Polsce nie będą rządzili lobbyści obcych firm zbrojeniowych - zapowiedział Tusk.

- Wczorajszy bardzo ponury i smutny wieczór zamieniamy dzisiaj na dobry poranek, z trudnym, skomplikowanym programem. Mogło być lepiej, ale tak na końcu to przekazuję naprawdę dobrą nowinę: damy radę - podkreślił premier.

Prezydent nie podpisze SAFE

W czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki powiedział, że podjął decyzję, iż "nie podpisze ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE". - Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - dodał.

- W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością, zarówno polityczną, jak i prawną - mówił Nawrocki.

Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni to na przykład dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, policja czy SOP.

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd może skorzystać z około 43,7 miliarda euro (prawie 190 miliardów złotych) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 procent środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Cena bezpieczeństwa Polski. Najnowsze komentarze
Opracowała Justyna Sochacka

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Rada MinistrówDonald TuskProgram SAFEKarol Nawrocki
