Tusk: otrzymałem szczegółowe informacje, czas na deportację

Siemoniak: zagraniczne gangi próbują wejść do Polski

Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak pytany był w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy nasilenie informacji o zagrożeniu ze strony cudzoziemców nie współgra z kampanią wyborczą. Przekonywał, "to żadnego związku z kampanią wyborczą nie ma, pewnie skoro trwa kampania wyborcza, będą się różni ludzie do tego odnosić - kandydaci czy politycy".

- Mówimy tu o twardej przestępczości, z którą musimy się zmierzyć i tu dane policji są jasne. Zagraniczne gangi próbują wejść do Polski, opanowywać różne rodzaje przestępczości - handel narkotykami, handel bronią, wymuszenia - i do tego posługują się brutalnymi metodami - mówił Siemoniak.

Minister dodał, że w związku z działaniami służb już wydalono z Polski wiele osób. - Wydalenie ośmiu tysięcy ludzi w ubiegłym roku to jest dużo, to nie jest liczba marginalna. Plus liczba ludzi w aresztach, to są setki - mówił.