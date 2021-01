"Bardzo cieszę się z tej jednoznacznej deklaracji". Budka o słowach Tuska

Bardzo cieszę się z deklaracji Donalda Tuska. Jego doświadczenie i wiedza polityczna muszą być przez opozycję wykorzystane - oświadczył w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, odnosząc się do słów Tuska, który wcześniej był gościem TVN24. W ocenie Budki receptą na zwycięstwo ze Zjednoczoną Prawicą jest silny i zjednoczony blok opozycyjny.

W piątek w programie "Tak jest" w TVN24 były premier Donald Tusk był pytany, czy wróci do polskiej polityki, gdy w 2022 roku skończy się jego kadencja przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. - Jeśli chodzi o obecność innego typu, o jakąś moją polityczną aktywność, polityczną rolę w przyszłości, to ja na pewno od tego nie ucieknę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, żeby pomóc w zwycięstwie i przywróceniu normalności i demokracji w Polsce - oświadczył.