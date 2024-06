Tusk o warunkach, w których użycie broni przez żołnierzy na granicy nie będzie przestępstwem

- A więc jeśli żołnierz, w związku z wykonywaniem czynności lub zadań służbowych, gdzie są wskazania, że być może naruszono zasady do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia, jeśli żołnierz w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu lub odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby lub przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności tego żołnierza lub innej osoby lub która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania, jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie zasad do użycia lub wykorzystania broni - odczytał premier.