Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk o "trzech mitach" na temat SAFE

27 0920 safe tusk-0019
Tusk o programie SAFE: to strategia win-win-win, i polski przemysł, i polska obrona, i interes naszych wszystkich sojuszników
Źródło: TVN24
To my powiedzieliśmy Brukseli, jak ma wyglądać ten projekt, a nie oni nam. Samo przeprowadzenie projektu SAFE było wyrazem polskiej suwerenności - ocenił premier Donald Tusk na konferencji w sprawie programu pożyczek na zbrojenia. Z kolei szef MON podkreślał, że pieniądze te są "uosobieniem tego wszystkiego, czym dla nas jest wolność, niepodległość, suwerenność".

Podczas piątkowej konferencji prasowej w podwarszawskiej Kobyłce premier Donald Tusk mówił o programie pożyczek na zbrojenia SAFE. Dziś w Sejmie odbędzie się kolejne głosowanie w sprawie programu. Tym razem ma ono dotyczyć zatwierdzenia poprawek Senatu.

- Polska dobrze uzbrojona, Polska w możliwie dużym stopniu samowystarczalna i równocześnie Polska dobrze kooperująca w sposób elastyczny, bardzo nowoczesny z partnerami, sojusznikami - to jest potrzeba absolutnie numer jeden - mówił szef rządu.

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos

Łukasz Figielski

Tusk: samo wprowadzenie SAFE było wyrazem suwerenności

Odniósł się także do pojawiających się w debacie publicznej, jak to określił, "negatywnych mitów", które "sprawiły, że część polityków zastanawia się, czy program SAFE będzie dobrze służył polskiemu społeczeństwu".

Jako pierwszy mit wymienił przekonanie, że program SAFE zagraża polskiej suwerenności. - To my powiedzieliśmy Brukseli, jak ma wyglądać ten projekt, a nie oni nam. Samo przeprowadzenie projektu SAFE było wyrazem polskiej suwerenności, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej - przekonywał, podkreślając, że SAFE został zaprojektowany i powstał z inicjatywy Polski.

- Drugi mit to tak zwana warunkowość - kontynuował. -  Jedynym powodem, dla którego mówimy o warunkach korzystania z funduszy, czy z grantów, czy z kredytów przygotowywanych przez Unię Europejską i dotyczy to także projektu SAFE, jest zabezpieczenie tych projektów przed groźbą korupcji czy takiego niestarannego, niezgodnego z celem wydawania tych pieniędzy - przekonywał.

Donald Tusk podczas wizyty w filii PIT-RADWAR w Kobyłce
Donald Tusk podczas wizyty w filii PIT-RADWAR w Kobyłce
Źródło: Albert Zawada/PAP

Tusk o tym, ile na SAFE "skorzystają Niemcy"

Tusk zaprzeczył także, że na pieniądzach z SAFE "skorzystają przede wszystkim Niemcy". - Wiecie państwo, ile ten osławiony niemiecki przemysł będzie korzystał na programie SAFE, który realizujemy w Polsce? - pytał retorycznie. - To jest 0,37 procenta i mówimy tutaj o firmie szwedzko-niemieckiej - odpowiedział.

Szef polskiego rządu zapewnił, że przystąpienie do programu SAFE nie wpłynie na środki wydawane na rynku amerykańskim oraz współpracę z USA. - My będziemy lepszym jeszcze sojusznikiem (...) dzięki programowi SAFE, a te grubo ponad 100 miliardów zł, które mieliśmy zamiar wydać na sprzęt i możliwości technologiczne, które płyną ze Stanów Zjednoczonych - one zostaną wydane tak czy inaczej - powiedział, dodając, że mamy tu do czynienia ze strategią "win-win-win" ("i polski przemysł, i polska obrona, i interes naszych wszystkich sojuszników").

Premier wskazał też, że program SAFE będzie w dużej mierze dedykowany Tarczy Wschód, która - jak zaznaczył - jest formalnie zatwierdzonym elementem strategii USA, NATO i UE. - Budujemy najbezpieczniejszą granicę militarną w Europie, być może na świecie - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To najpoważniejszy dylemat, który zdefiniuje go na długie miesiące i lata"

"To najpoważniejszy dylemat, który zdefiniuje go na długie miesiące i lata"

SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej

SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej

BIZNES

Szef MON: SAFE to nie program polityczny, a patriotyczny

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił z kolei, że program SAFE "jest oczekiwany nie przez polityków (…), ale przez tych, którzy będą z tego sprzętu najbardziej korzystać, przez żołnierzy Wojska Polskiego, we wszystkich jednostkach".

- Program SAFE to nie program polityczny, to jest program patriotyczny - podkreśli szef MON. - Wybór SAFE jest wyborem za silną Polską, bezpieczną Europą i naszymi sojuszami (…). SAFE to jest strefa bezpieczeństwa i rozwoju. To jest marzenie minionych pokoleń, to jest to, z czym wchodziliśmy do zjednoczonej Europy - opisał. 

Jak mówił, "to jest uosobienie tego wszystkiego, czym dla nas jest wolność, niepodległość, suwerenność".

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: Albert Zawada/PAP

Kosiniak-Kamysz ocenił również, że unijna pożyczka da konieczny zastrzyk pieniędzy dla polskiej armii. - Bez programu SAFE w tak krótkim czasie nie mamy innej możliwości, żeby zbudować jeszcze silniejszą armię i lepiej wyposażonych i bezpiecznych żołnierzy - powiedział. 

Jak dodał, "mamy zaplanowane wydatki na 120 miliardów złotych do roku 2035 i żeby to wszystko zrealizować (…) musimy po prostu mieć elastyczność budżetu".

Szef MON podkreślił, że jest to "pierwszy etap SAFE, nie pewno nie ostatni". - Będziemy zabiegać, żeby były kolejne, ale żeby były kolejne, my musimy wykonać ten ważny krok budowy silnej, bezpiecznej, gospodarnej Polski - uzupełnił.

Pełnomocniczka ds. SAFE: jedna czwarta wydatków trafi na obronę przeciwlotniczą

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że 28 procent, czyli najwięcej ze wszystkich środków na obronność, będzie wydanych na systemy artyleryjskie. 

Dodała, że "ponad jedna czwarta całych wydatków na obronność to projekty związane z obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową, ale przede wszystkim systemy antydronowe".

Na co zostaną przeznaczone środki z programu SAFE
Na co zostaną przeznaczone środki z programu SAFE
Źródło: TVN24

Wyliczała, że 19 procent środków zostanie przeznaczonych na walkę naziemną i systemy wsparcia, 8 procent na strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne, 14 procent na amunicję i pociski rakietowe, 3 procent na nowe technologie i 2 procent - na Bezpieczny Bałtyk.

Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że według szacunków Agencji Uzbrojenia 89 procent z tych środków zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. - Tylko 11 planujemy wydać poza granicami Polski - uzupełniła. 

OGLĄDAJ: Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek

Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
NA ŻYWO

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień, Justyna Sochacka, Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskWładysław Kosiniak-Kamyszbranża zbrojeniowaWojsko PolskieWojskoProgram SAFE
Czytaj także:
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
WARSZAWA
Obok jeździły samochody
Bili się na skrzyżowaniu, obok przejeżdżały auta. Poszło o dziewczynę
Łomża
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Orban i Fico powołują komisję śledczą w sprawie rurociągu "Przyjaźń"
BIZNES
8 min
pc
"Jestem w szeregu różnych ciał". Czyli co robią posłowie, gdy nie ma ich tam gdzie być powinni?
Sejm Wita
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
METEO
Premier Włoch Giorgia Meloni
"Włochy zakazały parom homoseksualnym posiadania dziecka"? Zakazały czego innego
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_1641091810
Umowa z krajami Mercosus tymczasowo wdrożona
BIZNES
Nietypowe zachowanie łabędzia
"Jak ten łabędź pięknie tańczy". A co robi naprawdę?
Poznań
imageTitle
Media: podwyżka dla Piesiewicza
EUROSPORT
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
BIZNES
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
WARSZAWA
Do pościgu dołączył kierowca ciężarówki
Pościg na autostradzie, do akcji wkroczył on. "Szczególne słowa uznania"
Katowice
Poszukiwani mężczyźni
Koledzy wypłynęli do Szwecji i nie wrócili. Nie dali znać bliskim
Trójmiasto
29‑latek aresztowany po śmiertelnym pobiciu 52‑latka
Zaczęło się od sprzeczki, skończyło na śmierci
Wrocław
pap_20240603_2TS
Utwór Stonesów w filmie "Melania". Czy Mick Jagger dał zgodę?
Kultura i styl
Ukradli gaśnice i rozpylali na przystankach
Rozpylili gaśnicę przy ruchliwej ulicy. Chmura utrudniała widoczność kierowcom
Trójmiasto
shutterstock_2617230829
Medycyna pola walki w polskich szpitalach. WIM chce przeszkolić personel
Zdrowie
63-latka nie przeżyła
63-latka nie przeżyła dachowania. "Nie miała pasów"
Łódź
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
WARSZAWA
Niemcy, strajk pracowników transportu
Krótsza praca, większe dodatki. W Niemczech rusza dwudniowy strajk
BIZNES
Pogoda na marzec. Jakiej temperatury i jakich opadów się spodziewać
Tak może padać w marcu
Arleta Unton-Pyziołek
Śmiertelny wypadek w Ładnej
Śmierć na starej "czwórce". Ruch wahadłowy koło Tarnowa
Kraków
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
WARSZAWA
imageTitle
20-letni debiutant zapisał się w historii NBA. Rzut w ostatniej sekundzie pogrążył Lakers
EUROSPORT
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
WARSZAWA
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
WARSZAWA
Uratowali mężczyznę i kobietę
Uratowali mężczyznę i kobietę. Leżeli na płonącej kanapie, w domu było pełno dymu
Lublin
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Stopnie alarmowe. Decyzja premiera
BIZNES
Agresywny kierowca
Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i blokował drogę. A na koniec zrobił awanturę
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica