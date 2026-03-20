Polska

Tusk o ryzyku polexitu: to nie ustawa, lecz co innego jest kluczowe

Źródło: #BezKitu TVN24
Premier Donald Tusk w "#BezKitu" w TVN24 przekonywał, że to nie formalne utrudnienie wyjścia Polski z Unii Europejskiej jest najważniejsze, aby zapobiec polexitowi. Jego zdaniem należy zrobić wszystko, aby nastrój społeczeństwa nie zmienił się na antyunijny.

W programie "#BezKitu" w TVN24 Donald Tusk został spytany o leżący w Sejmie projekt ustawy, która miałaby utrudnić pod względem formalnym procedurę ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Szef rządu w odpowiedzi stwierdził, że jest "absolutnie przekonany, że nasza obecność w Unii Europejskiej to jeden z bezwzględnych warunków utrzymania niepodległości, bezpieczeństwa i wolności Polaków".

- Ja byłbym bardzo ostrożny, bardzo powściągliwy przed podejmowaniem akcji politycznych, czy takich decyzji, jak uchwalanie ustawy na przykład o referendum w sprawie ewentualnego wyjścia z Unii Europejskiej, bo bardzo nie chciałbym prowokować diabła - oświadczył premier.

Tusk zastanawiał się, czy rozpoczęcie dyskusji nad ustawą o referendum nie przekształci się w debatę, czy zrobić referendum i w jakim momencie.

- Zobaczcie, w Wielkiej Brytanii (...) na pół roku przed referendum blisko 70 procent Brytyjczyków deklarowało, że chce pozostać w Unii Europejskiej. Dlatego David Cameron zdecydował się na przeprowadzenie tego referendum. Dzisiaj, kilka lat po brexicie, ponownie 70 procent ludzi w Wielkiej Brytanii chciałoby wrócić do Unii Europejskiej. Ale akurat trafiono z referendum w paskudnym momencie - mówił.

"Żadna ustawa nie pomoże"

Według premiera, "jeżeli w 2027 roku siły jawnie i lekko skrycie antyeuropejskie wygrają wybory, to żadna ustawa już w niczym nie pomoże". - Jeśli oddamy władzę w 2027 roku tym, którzy chcą wyjść z Unii Europejskiej, to oni do tego doprowadzą i wyjdą z Unii Europejskiej - ocenił Tusk.

- Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten nastrój (prounijny - red.) w Polsce się nie zmienił. To jest kluczowe. Nie konkretny przepis, ustawa czy referendum, tylko żeby nie pozwolić na to, co stało się w Wielkiej Brytanii - żeby teorie konspiracyjne, czasami nieprawdopodobne wprost głupoty na temat Unii Europejskiej, jakieś wulgarne wersje nacjonalizmu nie wzięły góry. (...) Na pewno będę bardzo zdeterminowany, dziś, jutro i pojutrze, żeby do tego nie dopuścić - zadeklarował lider Koalicji Obywatelskiej.

W Sejmie od ponad roku jest projekt ustawy posłów Polski 2050 i PSL, która wprowadza wymóg przeprowadzenia referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, a także w sprawie ratyfikacji umowy określającej warunki tego wystąpienia (druk nr 1077).

Wyjście Polski z UE reguluje ustawa o umowach międzynarodowych. Takie posunięcie wymaga inicjatywy Rady Ministrów - wypowiedzenia traktatów unijnych dokonuje prezydent za zgodą wyrażoną w ustawie.

Donald Tusk

Autorka/Autor: Filip Czerwiński/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Donald Tusk, Polexit, Unia Europejska, prawo, Brexit, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, Wielka Brytania, David Cameron
Czytaj także:
imageTitle
Klaebo wrócił do wygrywania
Najnowsze
pap_20260306_0NU
Premier: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę
BIZNES
imageTitle
"Będę hejtowała ten pomysł do końca. Mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz"
EUROSPORT
Trudna sytuacja w systemie ochrony zdrowia
Premier: chcę, żeby ten system znowu stanął na nogach
Polska
Utrudnienia na POW po zderzeniu dwóch pojazdów
Zderzenie z ciężarówką na obwodnicy. Utrudnienia
WARSZAWA
Donald Trump
Waszyngton aktualizuje zasady handlu rosyjską ropą
BIZNES
Przymrozki, mróz, zimno
Zimowe alarmy IMGW na pierwszy dzień wiosny
METEO
Donald Tusk
Co dalej z SAFE? Tusk: ja nie kapituluję
Polska
52 min
Donald Tusk
Premier w "#BezKitu". Zobacz całą rozmowę
#BezKitu
Polscy lekarze operowali pacjentów na odległość
Lekarze w Chinach, operowani pacjenci w warszawskim szpitalu. Dwa przełomowe zabiegi
WARSZAWA
imageTitle
Miał paskudny upadek w Vikersund. Są nowe informacje o jego zdrowiu
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego
BIZNES
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
METEO
Donald Tusk
Tusk: Nawrocki nigdy tego nie ukrywał. Nie mam pretensji
Polska
Finlandia zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe
"Należy uznać to małżeństwo w Polsce"
Polska
Departament Skarbu USA w Waszyngtonie
USA nakładają sankcje za wspieranie Hezbollahu. Na liście Polak
Świat
imageTitle
Piast Gliwice wykonał kolejny krok w stronę utrzymania
EUROSPORT
imageTitle
Bukowiecka potwierdziła medalowe aspiracje
EUROSPORT
Lotnisko na Bemowie
Mały samolot zjechał z pasa startowego, zarył przodem w ziemię
WARSZAWA
imageTitle
Sprint dla reprezentanta gospodarzy. Francuz z Kryształową Kulą
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak nadal nie polubił się z mamutem. Czterech Polaków z awansem
EUROSPORT
imageTitle
Z oczami w barwach flagi Ukrainy po kolejne złoto
EUROSPORT
Donald Trump
Trump obraźliwie o NATO. "Tchórze, zapamiętamy to"
Świat
imageTitle
Kakofonia w boksie Świątek. "Poczuła się zagubiona"
EUROSPORT
Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Nękał mieszkańców osiedla, został zatrzymany
Wrocław
20. Półmaraton Warszawski startuje w niedzielę
Rekordowy półmaraton w niedzielę, spore utrudnienia. A w sobotę marsz
WARSZAWA
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
METEO
imageTitle
Polak walczył o podium w Zakopanem. Jego nadzieje przekreślił upadek
EUROSPORT
Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński w Sejmie
Ma jedno "realne narzędzie". Tak dyscyplinuje prezes Kaczyński
Marcin Złotkowski
Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
1,3 miliona Polaków podpisało niezwykły dokument. "31 tysięcy stron wypełnionych śladami przodków"
Polska
