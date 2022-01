Donald Tusk w "Faktach po Faktach" o Pegasusie: to jest dopiero początek sprawy

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, komentował w "Faktach po Faktach" doniesienia o inwigilacji kilku osób za pomocą Pegasusa. - To jest dopiero początek sprawy - stwierdził były premier i były szef Rady Europejskiej. W rozmowie polityk opozycji odnosił się też do możliwości wcześniejszych wyborów. - Byłoby to z całą pewnością lepsze dla Polski. Wcale nie jestem pewien, czy dla opozycji - stwierdził.

Donald Tusk był w niedzielę gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Odniósł się między innymi do doniesień o inwigilowaniu za pomocą systemu Pegasus senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, prokurator Ewy Wrzosek i mecenasa Romana Giertycha.

Tusk przekazał, że według jego informacji nie został poddany działaniu szpiegowskiego systemu. – Telefon, który aktualnie używam, nie był według kanadyjskich ekspertów zhakowany przy użyciu tego narzędzia. Czy byłem podsłuchiwany, czy byłem obserwowany przez władze PiS-u? Proszę sobie samej odpowiedzieć na to pytanie. Bo tutaj musimy na razie niestety polegać na własnej intuicji czy domysłach – powiedział, zwracając się do prowadzącej program Diany Rudnik.

- Co do Pegasusa, to jest dopiero początek sprawy. Wiem, że jutro (w poniedziałek - red.) – między innymi wiem to dzięki niezłomnemu posłowi (Michałowi) Szczerbie, który dostarczył kolejne informacje dotyczące Pegasusa, jak go kupowano, jak okłamywano publicznie, jeśli chodzi o zakup tego narzędzia - będzie się działo sporo w tej kwestii. Proszę czytać uważnie gazety - zapowiedział.

Tusk o Pegasusie: jutro się będzie działo sporo w tej kwestii TVN24

Tusk o sprawie Pegasusa: nie ma już żadnej wątpliwości, że popełniono rzeczy wyjątkowo cuchnące

Według Tuska "dzisiaj jedna sprawa jest absolutnie pewna". - To już nie tylko komisja śledcza, ale prokuratura - po tym, kiedy stanie się znowu niezależna od polityków - i sądy będą miały (...) ręce pełne roboty, także jeśli chodzi o kwestię Pegasusa – ocenił Tusk.

W jego opinii "nie ma już żadnej wątpliwości, że popełniono rzeczy wyjątkowo cuchnące". - Mówię nie tylko o samym akcie podsłuchiwania - co jest zabójcze dla demokracji: że władza podsłuchuje opozycję przy użyciu narzędzi, które maja służyć do walki z terroryzmem. Ale zdaje się, że przy tej okazji popełniono także wiele innych wykroczeń. Więc będzie się w tej sprawie jeszcze działo – dodał Donald Tusk.

Pytany o szczegóły informacji, które mają się pojawić w tej sprawie, lider Platformy Obywatelskiej poprosił o "odrobinę cierpliwości". - Ale naprawdę będzie o czym czytać – zapewnił. Dodał, że "to jest ranga, która będzie uzasadnieniem już nie tylko dla komisji śledczej i dotyczy najważniejszych osób w państwie".

Na pytanie, czy dowiemy się, kto stoi za domniemaną decyzją o poleceniu podsłuchiwania opozycji, były premier przyznał, że "pewnie jutro jeszcze nie". - Ale ja nie mam żadnej wątpliwości, że to jest jedna z tych spraw, która doczeka się publicznego ujawnienia prawdy, sprawiedliwości i konsekwencji wobec tych, którzy dopuścili się tego procederu – stwierdził.

Komisja śledcza? Tusk: będziemy starali się przekonać posłanki i posłów obozu rządzącego

W sprawie doniesień o inwigilacji Pegasusem opozycja domaga się powołania sejmowej komisji śledczej. Tusk na uwagę, że może być to utrudnione ze względu na układ sił w Sejmie, odpowiedział, że "będziemy starali się mimo wszystko przekonać posłanki i posłów opozycji, ale i obozu rządzącego - bo chyba tam paru przyzwoitych zostało, albo przynajmniej chcących odkupić część win - więc może uda się powołać klasyczną komisję śledczą w Sejmie".

- Jeśli nie, to tak czy inaczej komisja senacka powstanie, jestem o tym przekonany. Miałem okazję rozmawiać o tym z senatorami, z marszałkiem Senatu (Tomaszem Grodzkim), wiec myślę, że na następnym posiedzeniu Senatu taka komisja powstanie. Ona nie będzie miała uprawnień śledczych, ale na pewno dzięki jej pracy uda się ujawnić opinii publicznej przynajmniej cześć tego mechanizmu, który doprowadził do tego skandalu – powiedział Donald Tusk.

Tusk: nie jestem przekonany, czy powinienem się modlić o wcześniejsze wybory

Mówiąc o tym, czego spodziewa się po roku 2022, Tusk powiedział, że "na pewno będzie rokiem porównywalnie dramatycznym jak 2021". - Wiemy, że pandemia nie wygaśnie, wiemy już po tych dwóch latach, że w Polsce rządzący mają z tą pandemią wyjątkowy problem, nie radzą sobie. Konsekwencją tego złego zarządzania są tysiące ofiar śmiertelnych - powiedział.

- Będzie to też rok pod znakiem drożyzny, inflacja też będzie Polakom towarzyszyła, już nawet sławny prezes (NBP Adam) Glapiński zaczął prognozować bliżej realiów, nawet on nie ukrywa, że rok 2022 będzie pod znakiem drożyzny - kontynuował.

Tusk: ustąpienie PiS-u byłoby lepsze dla Polski

Zapytany, czy w 2022 roku może dojść do zmiany władzy, odpowiedział, że to "byłoby wróżenie z fusów". - Na pewno będą te problemy, z którymi borykaliśmy się w 2021, dużo zagadek politycznych, prawdopodobnie dużo przykrych sensacji - stwierdził Tusk.

Jak mówił, "wewnątrz PiS-u już toczy się spór, niektórzy już pakują swoje manatki, niektórzy sprzedają swoje nieruchomości". - Natomiast nie ma jasnego stanowiska i myślę, że przez najbliższych kilka miesięcy takiego jasnego stanowiska nie będzie, czy PiS jest gotowy na wcześniejsze wybory czy nie. Byłoby to z całą pewnością lepsze dla Polski. Wcale nie jestem pewien, czy dla opozycji - stwierdził lider PO.

- Nie jestem przekonany, czy ja powinienem modlić się o wcześniejsze wybory, biorąc pod uwagę możliwe wyniki wyborów. Natomiast dla Polski i dla Polaków byłoby lepiej gdyby ci, który nie chcą podejmować decyzji, nie rządzili - powiedział Donald Tusk.

Tusk: w 2022 roku na pewno będą te problemy, z którymi się borykaliśmy w 2021 roku TVN24

Tusk: Kaczyński i PiS skapitulowali przed drożyzną i pandemią

Tusk, mówiąc o ewentualnej zmianie władzy w rozpoczynającym się roku, podkreślał, że musi się to stać na skutek wyborów parlamentarnych.

- Nie znam żadnego z poważnych polityków opozycji, którzy myśleliby o jakimkolwiek innym sposobie przejęcia władzy niż poprzez wybory. Wybory w Polsce są możliwe tylko wtedy, kiedy PiS i Kaczyński skapitulują już w sposób ostateczny. To, że skapitulowali, bo tak to trzeba nazwać, bez przekłamywania i pudrowania rzeczywistości, przed drożyzną i pandemią, to wiemy, sami się do tego przyznają. Ale czy są gotowi w związku z tym do wniosków ostatecznych, czyli do wcześniejszych wyborów, naprawdę nie wiem - mówił.

Tusk mówił również o tym, jak jego partia zamierza oranizacyjnie zabezpieczyć przeprowadzenie wyborów, aby nie doszło do ewentualnego fałszerstwa.

- Do końca lutego we wszystkich regionach, wszystkich województwach, zostaną powołane grupy ludzi, tak, aby przynajmniej jedna osoba reprezentująca opozycję, w każdym lokalu wyborczym była na sto procent, żeby nie żadnej możliwości takiego prostackiego fałszowania wyborów, poprzez dopisywanie czegoś, wadliwe skreślanie, przez ludzi, którzy ze złą wolą chcieliby przekształcić te wyniki wyborów - wyjaśnił.

- Chcę, żebyśmy mieli tych ponad 20 tysięcy ludzi gotowych do działania i tutaj bardzo liczę, na współpracę, bo ta współpraca w szeregach opozycji demokratycznej musi stać się faktem, przynajmniej w tak oczywistych sprawach - zapewniał Donald Tusk.

Tusk: nie wystarczy wygrać

Gość TVN24 zapytany, czy marzy o tym, aby zostać ponowie premierem, odparł: - Marzycielem to byłem, kiedy byłem młodym człowiekiem. Trudno mówić o marzeniach, w tym jest więcej troski i poczucia odpowiedzialności niż młodzieńczych marzeń. Ale oczywiście tak.

- Bardzo wierzę w zwycięstwo w wyborach, a to się wiąże oczywiście z pełnym poczuciem odpowiedzialności za to, co będzie po wyborach - podkreślił.

- Dlatego tak konsekwentnie staram się namówić partnerów po stronie opozycyjnej, żeby szukali wszystkiego, co łączy, bo to, co wydaje się rzeczą najważniejszą, to nie tylko przygotowanie do wyborów i wygrana, bo ona mi się wydaje naprawdę realna,(...), ale nie wystarczy wygrać - stwierdził.

Tusk: najbardziej obawiam się pyrrusowego zwycięstwa

Jak mówił, najbardziej obawia się "pyrrusowego zwycięstwa". - Że niby jest jakaś większość, ale niedogadana, z PiS-owskim prezydentem i z takim dość silnym obozem Kaczyńskiego. Więc to wymaga większej i bardzo odpowiedzialnej wybraźni politycznej - ocenił Tusk.

Autor:mjz, akr//rzw

Źródło: TVN24