"Nie będziemy tutaj się wahali ani chwili". Tusk o możliwych deportacjach

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że za pożarami, które wybuchły 23 maja ubiegłego roku w Warszawie i tydzień później, 30 maja, w Radomiu, stoi 27-letni Kolumbijczyk, który działał na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek przekazał w RMF FM, że "zapewne" rząd będzie wnioskować w ramach Schengen o odstąpienie od ruchu bezwizowego dla kilku państw. Według ustaleń rozgłośni chodzi o obywateli Gruzji, Armenii, Wenezueli i Kolumbii.

Tusk o "problemie europejskim"

Do tych informacji odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 premier Donald Tusk.

- To jest na razie incydent, ponieważ większe zagrożenie mamy ze strony obywateli byłego Związku Radzieckiego. Oni są bardziej podatni na werbunek ze strony Rosji z oczywistych względów, ale w przypadku obywateli Kolumbii - czy generalnie Ameryki Południowej - mamy problem, który jest problemem europejskim - mówił.

- Oni trafiają do Polski w tej chwili nie dlatego, że my ich wpuszczamy, tylko oni lądują w Hiszpanii na wizie turystycznej. A jak już są w Europie, w strefie Schengen, to mamy kłopot - tłumaczył dalej premier.

Tusk: nie będziemy tutaj się wahali ani chwili

Tusk dopytywany, czy rzeczywiście rząd będzie wnioskował o odstąpienie od ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji, Armenii, Wenezueli i Kolumbii, odparł, że to "analizuje" .

- Jeśli chodzi o obywateli Gruzji, to tutaj mamy problem z wewnętrzną przestępczością. Wiem, że to nie jest cecha narodowa Gruzinów, w żadnym wypadku bym tego nie powiedział, no ale tak się złożyło, że (są - red.) dzisiaj pewne grupy zorganizowanej przestępczości. Myśmy robili już kilka akcji deportacyjnych i nie będziemy tutaj się wahali ani chwili - powiedział Tusk.

- Kto będzie popełniał przestępstwo, będzie albo w więzieniu albo będzie deportowany - podkreślił szef rządu.

