Tusk o małżeństwach jednopłciowych. "Chciałbym przeprosić"

Tusk: chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani

We wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk odniósł się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak wyjaśnił, chodzi o sytuację prawną małżeństw jednopłciowych, które chcą zamieszkać w Polsce, a zawarły taki związek za granicą i chcą go zalegalizować w naszym kraju.

- Z różnych powodów (...) ciągle nie mamy regulacji prawnych na poziomie ustawowym, które wyjaśniałyby status osób, które zdecydowały się na stały związek jednopłciowy - powiedział.

Jak jednak zaznaczył Tusk, rząd zobowiązał się do przestrzegania wyroków zarówno trybunałów europejskich, jak i polskich sądów. - Jest to więc kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka - dodał.

- Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu - oznajmił.

Tusk o możliwości adopcji przez pary jednopłciowe

Szef rządu zaapelował następnie do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o "jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia", a do parlamentarzystów zwrócił się o jak najszybszą pracę nad przepisami ustawowymi.

Przekazał też, że decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych "nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe". - Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji - zaznaczył Tusk.

Tego samego dnia prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że na podstawie rozstrzygnięć TSUE i NSA Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie dokonywał na wniosek transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego, zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej.

Przełomowa decyzja NSA

W drugiej połowie marca Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wcześniejsze orzeczenie i decyzje odmawiające wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Zobowiązał również kierownika stołecznego urzędu stanu do transkrypcji tego aktu do rejestru stanu cywilnego w ciągu 30 dni.

Marcowy wyrok dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowanymi w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, uzasadnioną tym, że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

W sprawie tej w 2023 roku NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

