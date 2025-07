Będą kontrole na granicy z Litwą. Premier o "problemie, z którym musimy się uporać"

Tusk o wprowadzeniu kontroli na granicy polsko-litewskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Tusk oświadczył we wtorek, że Polska czasowo przywróci kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Premier wyjaśniał, dlaczego kontrole graniczne będą dotyczyć też naszego północno-wschodniego sąsiada. Stwierdził, że "obie te decyzje są ze sobą powiązane".

- Jeśli dzisiaj mamy poczucie, że osiągnęliśmy naprawdę wielki sukces, blokując skutecznie granicę z Białorusią - przypominam, to jest 98 procent skuteczności zatrzymań na granicy polsko-białoruskiej - i radykalnie zmieniliśmy politykę wizową, to mamy jednak zaszłości sprzed ostatnich lat, które powodują, że setki tysięcy ludzi w Polsce przebywa legalnie, ale chciałoby na przykład przedostać się do Niemiec - mówił. Szef rządu wskazał, że "to jest problem, z którym musimy się uporać".

Dowiedz się więcej: Premier: przywracamy czasową kontrolę na dwóch granicach

Tusk: granice Łotwy i Litwy z Białorusią nie są tak szczelne, jak ta polska

Tusk podkreślił, że Polska dużo zainwestowała, aby "granica polsko-białoruska była szczelna". - Niestety w sytuacji, w której granica łotewsko-białoruska i litewsko-białoruska nie jest tak szczelna, jak ta polska, to to trochę traci na znaczeniu, bo ten strumień nielegalnej migracji, organizowany przez Rosję i Białoruś, idzie przez Białoruś, Łotwę, Litwę - wyjaśniał, dodając, że Polska ma otwartą granicę z Litwą.

Donald Tusk Źródło: PAP/Albert Zawada

Premier przekazał, że do współpracy ze Strażą Graniczą zaangażowane zostaną Wojska Obrony Terytorialnej i żołnierze innych formacji. - Chodzi o działania, które umożliwią pilnowanie granicy polsko-litewskiej nie tylko na przejściu granicznym (...), ale także zielonej granicy w lasach i także na drogach w pobliżu granic - tłumaczył. Dodał, że osoby, które będą próbować nielegalnie przekroczyć granicę, będą cofane na Litwę.

- Będziemy także przekonywać naszych partnerów - Litwę, Łotwę - ale także wszystkich partnerów europejskich, aby o wiele intensywniej zaczęli z nami współpracować na rzecz utrudniania albo zablokowania tych akcji (Władimira) Putina i (Alaksandra) Łukaszenki - zaznaczył premier Tusk.