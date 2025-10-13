"Donald matole..." na meczu z Litwą. Tusk: mam słabość do tego hasła

W niedzielę polska reprezentacja w wyjazdowym meczu grupy G mistrzostw świata 2026 pokonała Litwę 2:0 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Na trybunach stadionu w Kownie, gdzie odbyło się spotkanie, byli między innymi premier Polski Donald Tusk oraz premierka Litwy Inga Ruginiene.
Część polskich kibiców wywiesiła na trybunach transparent skierowany do Donalda Tuska o treści: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski". Był na nim wizerunek premiera z niemiecką flagą na czole. Krzyczeli: "Donald, matole, twój rząd obalą kibole" i inne obraźliwe hasła.
Tusk: przetłumaczyłem to hasło, bo mam do niego słabość
W poniedziałek premier odniósł się do pytań o to, czy tłumaczył te słowa premierce Litwy, kiedy razem oglądali mecz.
"'Donald matole…' przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: 'jazda z kur**mi', 'je**ć Izrael', 'policja je**na będzie' itp." - napisał szef rządu.
