Dlaczego PiS nie składa pozwów w trybie wyborczym? Wersja Czarnka

Onet napisał w poniedziałek, że Karol Nawrocki "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". "Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet" - podkreślono. "Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa - deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" - napisał portal.

Poseł PiS Andrzej Śliwka poinformował we wtorek, że Karol Nawrocki złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Onetowi o ochronę dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia. Nie zdecydował się jednak na pozew w trybie wyborczym. Wtedy sąd rozpoznaje taki wniosek w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który również rozpoznaje je w ciągu 24 godzin.

Czarnek: i tak orzeczenie byłoby negatywne

O brak pozwu w trybie wyborczym pytany był w środę w Radiu Zet poseł PiS Przemysław Czarnek.

- Onetu nie można pozwać z jednego bardzo prostego powodu. Onet w sensie formalnym nie prowadzi agitacji wyborczej po stronie jednego kandydata – powiedział.

Dopytywany o prawnika Onetu, który uważa inaczej, odparł: - Onet najpierw obraża naszego kandydata, a następnie wystawia prawnika, który mówi, żeby pozwać Onet. Przecież nie ma bardziej czytelnej, nielegalnej gry Onetu i to zupełnie oczywiste.

- Mamy dokładnie informacje, że ustawka w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest zupełnie przygotowana. Wyłącznie sędziowie z Iustitii czekają na to, żeby w każdej chwili orzec przeciwko naszemu kandydatowi, choćby było białe z białym, czarne z czarnym - powiedział członek sztabu Nawrockiego.

Dodał, że "ma dowody". - Mam swoich informatorów i nie będę zdradzał, jakich ich mam - mówił.

Dopytywany, dlaczego PiS nie chce pozwać polityków ze sztabu Trzaskowskiego, powtórzył, że "ustawka jest przygotowana". - Choćbyśmy tam przyszli z tysiącem świadków po stronie Karola Nawrockiego, to i tak orzeczenie byłoby negatywne, bo nam tym polega ich ustawka - ocenił Czarnek.

- Zostali pozwani w trybie zwykłym, jak i również prywatny akt oskarżenia będzie skierowany - mówił Czarnek.

Jego zdaniem to wszystko to jest "przygotowana akcja (Onetu), skoordynowana, razem z państwem Tuska przeciwko Karolowi Nawrockiemu".

Tusk: jeśli kłamią, to Nawrocki ma święty obowiązek

W poniedziałek, po doniesieniach Onetu, premier Donald Tusk stwierdził, że oczekuje, iż Nawrocki natychmiast zwróci się do sądu w trybie wyborczym. - Jeśli Onet kłamie, jeśli telewizja i portale kłamią, jeśli ludzie pod nazwiskiem (...) kłamią, to pan Karol Nawrocki ma święty obowiązek wobec Polaków pójść natychmiast do sądu i w trybie wyborczym tę kwestię wyjaśnić - mówił.

Podkreślał przy tym, że "ze wszystkich stron słyszymy relacje ze zdarzeń z życia Karola Nawrockiego, ale także z teraźniejszości Karola Nawrockiego, które wskazują na jego bliskie związki z twardym światem przestępczym".

- Oczekuję od pana Karola Nawrockiego, że natychmiast zwróci się do sądu w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin wobec redakcji, portali, ludzi fizycznych pod nazwiskiem, którzy mówią jednoznaczne rzeczy - skwitował szef rządu.