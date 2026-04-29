Polska Decyzja PiS w sprawie Mejzy

Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, decyzja o wykluczeniu Łukasza Mejzy z klubu parlamentarnego PiS zapadła "po rozmowie z kierownictwem partii i klubu". "Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był" - zaznaczył Bochenek we wpisie na X.

Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego @pisorgpl poseł @lukaszmejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był. — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) April 29, 2026 Rozwiń Bochenek o wykluczeniu Mejzy z klubu PiS Źródło: X

Afery z udziałem Łukasza Mejzy

O Mejzie było głośno w ostatnim czasie z kilku powodów. W sobotę obserwował walkę swojego kolegi partyjnego Przemysława Czarneckiego, posła w latach 2014–2023, obecnie radnego sejmiku dolnośląskiego, na gali jednej z federacji feak fightowych. Później w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Mejza przyznał, że sam nie wyklucza swojego udziału.

Pytania o to, czy Mejza nie znajdzie się poza klubem PiS, pojawiały się już wcześniej. Ma to związek z serią wykroczeń drogowych polityka. Za dotychczasowe zebrał już ponad 168 punktów karnych - wyliczyli dziennikarze RMF FM. W 2025 roku poseł został zatrzymany na drodze ekspresowej, jadąc ponad 200 km/h. Nie przyjął mandatu i zasłonił się immunitetem poselskim.

Ostatni opisywany przez media incydent z udziałem polityka miał miejsce 12 kwietnia. Policja zatrzymała Mejzę, jak na drodze ekspresowej pod Zieloną Górą jechał z prędkością ponad 150 km/h. Ukarano go mandatem w wysokości 800 złotych, który przyjął, a także dziewięcioma punktami karnymi.

Jesienią ubiegłego roku Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki za awanturę, do jakiej doprowadził w restauracji w Nowym Domu Poselskim. Polityk miał brać udział również w awanturze w hotelu poselskim w sierpniu 2025 roku.

