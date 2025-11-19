Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei

Przemysław Nowak
Prokuratura Krajowa o zarzutach dla dwóch obywateli Ukrainy po aktach dywersji na kolei
Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów dla dwóch Ukraińców podejrzanych o dokonanie aktów dywersji na kolei.

Informację przekazał w środę na konferencji prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

- W toku kilkudziesięciogodzinnego śledztwa uzyskaliśmy materiał dowodowy, który wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, iż bezpośrednimi sprawcami tych aktów dywersji o charakterze terrorystycznym byli dwaj obywatele Ukrainy - Ołeksander K. oraz Yewherij I. - przekazał prokurator Przemysław Nowak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Polska
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

Zarzuty dotyczą dokonania w dniach 15-16 listopada aktów o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zarzuty dotyczą obu zdarzeń, a więc uszkodzenia torów kolejowych w okolicach miejscowości Mika przy użyciu ładunku wybuchowego. Śledczy zabezpieczyli drut, który służył najprawdopodobniej do zainicjowania wybuchu. Do zainicjowania wybuchu doszło w sobotę o godzinie 20.58, gdy przejeżdżał pociąg towarowy. Drugie zdarzenie miało w okolicach Puław w miejscowości Gołąb na linii kolejowej numer 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. Działania polegały na uszkodzeniu części sieci trakcyjnej oraz na zamontowaniu elementów metalowych na torze, które mogły spowodować wykolejenie pociągów - podał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Działania o charakterze terrorystycznym

Dodał, że te zachowania były przestępstwami o charakterze terrorystycznym. - Miały na celu zastraszenie wielu osób, oddziaływanie na opinię publiczną, osłabienie i destabilizację porządku publicznego i zwiększenie poczucia niebezpieczeństwa w społeczeństwie - podkreślił prokurator.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nasze informacje są zgodne". Tusk i Zełenski zabrali głos po rozmowie

"Nasze informacje są zgodne". Tusk i Zełenski zabrali głos po rozmowie

Polska
Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

Polska

Jest to przestępstwo, za które grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokurator powiedział, że na ten moment nie ma możliwości wykonania czynności procesowych z mężczyznami, ponieważ w nocy z soboty na niedzielę uciekli z Polski i wyjechali na Białoruś. Na pytanie, w jaki sposób mężczyźni weszli w posiadanie materiałów wybuchowych, nie chciał na tym etapie śledztwa odpowiedzieć.

Jacek Dobrzyński
Dobrzyński: zatrzymano kilka osób w sprawie aktów dywersji
Źródło: TVN24

Dodał, że w sprawie zostały zatrzymane jeszcze inne osoby mogące mieć z nią związek, ale prokurator nie przedstawił im zarzutów. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prokuratura KrajowaUkrainaRosja
Czytaj także:
Liban, bojownicy szyickiej organizacji Hezbollah
To koniec walki Hezbollahu? "Przychodzą do mnie, wiedząc o tym"
imageTitle
Losowanie baraży MŚ 2026 z udziałem Polski. Kiedy i o której ceremonia?
EUROSPORT
Wypadek na placu budowy
Na pracowników runął betonowy strop
Lublin
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
METEO
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
BIZNES
Auta stanęły w płomieniach
Na parkingu spłonęło siedem aut. Są wstępne ustalenia
Białystok
He Weidong
Zaginęło 30 najważniejszych generałów. Trzęsienie ziemi w chińskiej armii
Maciej Michałek
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgają godziny
WARSZAWA
Nietypowy załadunek
"Piramida" na kołach, mandaty dla kierowcy i przewoźnika
Lubuskie
Południowokoreański prom "Queen Jenuvia 2"
Prom pasażerski osiadł na mieliźnie
Karol Nawrocki
Szczyt medyczny u prezydenta. Jest data
Najnowsze
Areszt śledczy w Lublinie
Przepiłowali kraty, byli już na dachu aresztu. Są wyniki kontroli
Lublin
Do więzienia za więcej niż 19 stopni w mieszkaniu? To nie jest pomysł Komisji Europejskiej
FAŁSZDo więzienia za więcej niż 19 stopni w domu? To nie pomysł Komisji Europejskiej
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Polska perełka zaczyna debiutancki sezon. "Wysokie wymagania sobie stawiam"
EUROSPORT
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej Pedagogiczny)
Następca odwołanego rektora z apelem o "apolityczność uczelni"
Kraków
50 min
pc
Dywersja na torach. Służby dysponują "dużą, fachową siłą"
Debata TVN24+
Cynk w walce z infekcją dróg oddechowych
Na tę chorobę może być narażona większość z nas. Wszystko przez powietrze
Najnowsze
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
BIZNES
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
METEO
imageTitle
Legenda tenisa uhonorowana. "Ogromne wyróżnienie"
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"
Polska
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Twierdził, że jest policjantem. Żądał, by oddała mu wszystkie pieniądze
Rzeszów
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany
Katyń
Rosjanie usuwają polskie tablice. "Niegodne cywilizowanych narodów"
Polska
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
BIZNES
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Ta transakcja może "zmienić układ sił" na Bliskim Wschodzie
W środku były materiały łatwopalne
Podpalił w firmie kartonowe pudło i wrócił do pracy
Lublin
imageTitle
Kwiatkowski na dłużej w Ineos? "Zaakceptował kontrakt"
EUROSPORT
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
BIZNES
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Ma zostać zawieszony
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica