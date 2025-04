Arleta Zalewska: w sztabie Nawrockiego trwa dyskusja i są różne scenariusze Źródło: TVN24

W Końskich trwają przygotowania do debaty w hali sportowej, którą zaproponował Rafał Trzaskowski. Kandydat KO wyraża gotowość do starcia z Karolem Nawrockim. Udział kandydata PiS nie jest pewny. Inni ubiegający się o urząd prezydenta zadeklarowali, że pojawią się w Końskich. Wspominają, że zamierzają wziąć udział w "debatach". Telewizja Republika organizuje własne wydarzenie na miejskim rynku.

Dziś na godzinę 20 w Końskich planowana jest debata Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej - który wyszedł z propozycją piątkowego starcia - deklaruje gotowość i zapowiada, że będzie na miejscu. Pod znakiem zapytania stoi obecność kandydata PiS. Jego sztab stawia dodatkowy warunek i chce, by w debatę zaangażowane były też inne telewizje - TV Republika i wPolsce24, które są związane finansowo z Prawem i Sprawiedliwością.

To jednak nie jedyni kandydaci, którzy pojawią się lub mogą przybyć do tej miejscowości w Świętokrzyskiem.

Kto zmierza do Końskich i co deklaruje

Rafał Trzaskowski

Szefowa sztabu Trzaskowskiego Wioletta Paprocka potwierdziła obecność kandydata KO w Końskich. "Nie stawiamy żadnych warunków. Przyjmujemy (scenariusz debaty - red.) w całości" - oświadczyła. Nawiązała tak do propozycji zasad debaty, jakie zaproponowały stacje TVP, TVN24 i Polsat News i wysłały dokument w te sprawie do sztabów kandydatów KO i PiS.

Otrzymaliśmy od 3 TV scenariusz jutrzejszej debaty. Nie stawiamy żadnych warunków. Przyjmujemy go w całości.

Do zobaczenia jutro o 20:00 w Końskich.

— Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) April 10, 2025

Karol Nawrocki

W odpowiedzi na zaproponowane przez trzy stacje zasady debaty, sztab Nawrockiego powtórzył stawiany już wcześniej warunek. "Podtrzymujemy chęć udziału Karola Nawrockiego w debacie. Jednocześnie podkreślamy, że debata powinna być prowadzona przez przedstawicieli 5 stacji" - czytamy.

Według słów innych polityków PiS Nawrocki zamierza pojawić się dziś w Końskich, ale nie jest jasne, czy weźmie udział w starciu z Trzaskowskim. Poseł PiS i członek sztabu Adam Andruszkiewicz na uwagę dziennikarza w Telewizji Republika, że stacja ta o godzinie 18.50 organizuje swoją debatę w piątek na rynku w Końskich, na którą zaprasza wszystkie telewizje i oba sztaby, powiedział: - Zapraszamy państwa, Karol Nawrocki będzie.

Mateusz Morawiecki na konferencji w Tarnowskich Górach zapewniał, że "Karol na rynku w Końskich będzie dziś czekał na Trzaskowskiego i jest otwarty również na pytania TVN, TVP, innych telewizji".

Rzeczniczka sztabu Emilia Wierzbicki pytana przez PAP, czy Nawrocki pojawi się w piątek na debacie, którą mają prowadzić dziennikarze TVP, TVN24 i Polsat News odparła, że sprawa wszystkich debat, które są organizowane w Końskich jest otwarta.

Szymon Hołownia

Kandydat Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia na konferencji powiedział, że zmienia swoje plany kampanijne i udaje się do Końskich. - Postanowiłem, że nie mogę dłużej na to spokojnie patrzeć. Będę dzisiaj w Końskich po to, żeby wziąć udział w obu zaplanowanych tam debatach - ogłosił.

Hołownia: będę dzisiaj w Końskich

Magdalena Biejat

Hołowni odpowiedziała kandydatka Lewicy. "Do zobaczenia" - napisała. "A jeśli PO i PiS uznają, że chcą się zamykać na demokrację, proponuję drugą debatę. Porozmawiajmy w Końskich o naszych wizjach Polski" - zaproponowała Magdalena Biejat. Później mówiła też o tym podczas swojej wizyty w Oleśnicy (woj. dolnośląskie).

Biejat jedzie do Końskich: naszym zadaniem jest walka z duopolem PO - PiS

Joanna Senyszyn

Kandydująca w tegorocznych wyborach prezydenckich Joanna Senyszyn, była posłanka SLD, poinformowała PAP, że udaje się do Końskich na debatę, którą mają poprowadzić dziennikarze TVN, TVP i Polsatu.

Marek Jakubiak

Poseł Marek Jakubiak z koła poselskiego Wolni Republikanie, który również startuje w wyborach, napisał na X: "Jadę!". W rozmowie z PAP uściślił: - Jadę na obie debaty.

— Marek Jakubiak 🇵🇱 (@jakubiak_marek) April 11, 2025

Sławomir Mentzen

"Mam dziś spotkania w wyborcami w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Brzozowie i Krośnie. Nie będę ich odwoływał i zawodził czekających tam na mnie ludzi, żeby jechać do Końskich i próbować wejść na debatę, na którą nie jestem zaproszony. Nie będę brał udziału w tym cyrku" - napisał kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen na platformie X.

Wiele osób namawia mnie, żebym zmienił plany i jechał dziś do Końskich. Nie zrobię tego. Jestem właśnie w Ustrzykach Dolnych, bardzo daleko od Końskich.



— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) April 11, 2025

Adrian Zandberg

Kandydat partii Razem Adrian Zandberg ogłosił na konferencji, że nie jedzie do Końskich. - Ja w tym cyrku nie mam zamiaru brać udziału - powiedział.

Zandberg przekazał, że nie jedzie do Końskich

Krzysztof Stanowski

Startujący w wyborach Krzysztof Stanowski napisał na X między innymi: "Żądam dostępu na równi z innymi kandydatami. Końskie, do zobaczenia!". Do wpisu dołączył fotografię nawigacji ustawionej na tę miejscowość.

— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) April 11, 2025