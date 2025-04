Senyszyn "kapelanką ateizmu"? Odpowiedź Nawrockiego

Karol Nawrocki odpowiada Joannie Senyszyn Źródło: Super Express

Podczas debaty kandydatów na prezydenta Joanna Senyszyn pytała Karola Nawrockiego o to, czy złożyłby podpis pod ustawą o powszechnym poborze. Kandydat PiS w odpowiedzi odniósł się między innymi do funkcji "kapelanki ateizmu" w armii.

Kluczowe fakty: Nawrocki stwierdził, że "pobór do wojska powinien odbywać się na zasadzie dobrowolności".

Senyszyn zasugerowała, że kandydat PiS będzie "dyskryminował ateistów w wojsku".

W czasie, gdy Senyszyn miała czas na ripostę, doszło do małego zamieszania.

W pierwszej rundzie debaty organizowanej w poniedziałek przez "Super Express" kandydaci kierowali pytania bezpośrednio do swoich oponentów. Joanna Senyszyn pierwsze pytanie skierowała do Sławomira Mentzena z Konfederacji. Następnie zadała pytanie Arturowi Bartoszewiczowi oraz kandydatowi PiS Karolowi Nawrockiemu.

Senyszyn o "kapelance ateizmu"

- Narodowa prawica chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Czy jako prezydent podpisałby pan ustawę o powszechnym poborze? Czy ona dotyczyłaby również kobiet i czy mianowałby mnie pan kapelanką ateistów, których jest coraz więcej, a więc należy domniemywać, że będzie ich coraz więcej również w wojsku? - zapytała Senyszyn.

- Pobór do wojska powinien się odbywać na zasadzie dobrowolności. Należy przyspieszyć oczywiście system rekrutacji do Wojska Polskiego, bo on spadł za rządów Platformy Obywatelskiej. Te pobory są trzykrotnie niższe i do Wojska Polskiego, i do Wojsk Obrony Terytorialnej. Więc wojsko jest dzisiaj zaniedbane niestety pod tym względem. Trzeba zbudować silną, nowoczesną armię co najmniej trzystutysięczną z mocnymi sojuszami, ale pozostawać na zasadzie dobrowolności, która jest fundamentalna także dla mnie - odpowiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki i Joanna Senyszyn Źródło: Super Express

- Oczywiście ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość odwieszenia tego i pewnych zmian, ale dzisiaj nie jesteśmy w sytuacji, w której wymagałoby to przymusowego poboru do służby wojskowej - kontynuował kandydat PiS. - Jeśli chodzi o pani profesor ambicję, jak rozumiem, do zostania kapelanką, muszę przyznać się pani profesor, że jako zwierzchnik sił zbrojnych nie przewiduję - dodał Nawrocki. - Czyli będzie pan dyskryminował ateistów w wojsku - skwitowała Senyszyn.

Nawrocki odpowiada Senyszyn

- Absolutnie nie będę dyskryminował ateistów. Są ludzie, którzy mają łaskę wiary, są ludzie, którzy nie mają łaski wiary. Jedni i drudzy potrafią pięknie służyć Rzeczypospolitej. - To z łaską nie ma nic wspólnego. Łaska to rozumu może dotyczyć - odpowiedziała Senyszyn. Nawrocki odszedł od mównicy, wtedy moderatorzy debaty przypomnieli, że musi on wysłuchać 30-sekundowej riposty Senyszyn. - Ja już dziękuję - powiedziała kandydatka na prezydenta. - Czyli nie będzie riposty? - wskazali moderatorzy. - Ach, ja? - odpowiedziała Senyszyn. - W takim razie jesteśmy 30 sekund do przodu - wskazał moderator, po czym kandydaci wrócili na swoje stanowiska.