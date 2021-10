Debata "Psychiatria dzieci i młodzieży w kryzysie" w TVN24

czytaj dalej

Ceny środków produkcji, zwłaszcza nawozów, w ciągu ostatnich miesięcy znacznie podrożały i nadal idą w górę. - Jeżeli doszłoby do drastycznego, stałego wzrostu cen nawozów, możemy mieć do czynienia z kryzysem w cenach żywności w całej Europie - ocenił minister rolnictwa Grzegorz Puda. Zwrócił się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa z prośbą o szybką reakcję w Komisji Europejskiej.