Integracja, traktaty, wpływy. Kandydaci o polityce zagranicznej

Hołownia: trzeba budować silną obecność Polski w Unii Europejskiej Źródło: TVN24

W drugiej części ostatniej debaty prezydenckiej przed wyborami kandydaci odpowiadali między innymi na pytanie o integrację Unii Europejskiej. Konkurenci o Pałac Prezydencki podzielili się wokół tej sprawy.

Pięć dni przed pierwszą turą wyborów na debacie prezydenckiej zmierzyli się wszyscy kandydaci na prezydenta. W pierwszym bloku debaty kandydaci odpowiadali na pytania związane z polityką krajową. O tym, co powiedzieli, można przeczytać tutaj.

Zobacz naszą relację z debaty >>>

Drugi blok dotyczył polityki zagranicznej. Trzech prowadzących zadało po jednym pytaniu, na które odpowiadali wszyscy uczestnicy debaty.

Pytanie o postawę wobec integracji europejskiej

Pierwsze pytanie w tym bloku zadał Radomir Wit z TVN24: - Jesteśmy silni siłą naszych sojuszy, takich jak Unia Europejska. Jak zamierza Pani, Pan pogodzić interesy narodowe z dążeniem do pogłębiania integracji europejskiej i wzmacniania naszej pozycji w Unii?

Marek Jakubiak

Jakubiak ocenił, że "siłą i potęgą kraju jest jego potęga wewnętrzna". - Musimy myśleć o sobie i o sojuszach realnych. Realnym sojuszem dla nas jest Pakt Północnoatlantycki, w którym ważną rolę dzisiaj odgrywamy za pomocą bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi - podkreślił.

Szymon Hołownia

Hołownia stwierdził, że "trzeba budować silną obecność Polski w Unii Europejskiej". - Musimy być państwem nie tylko Europy Wschodniej, ale też Europy Północnej - dodał.

Według niego wraz z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami i Włochami należy "budować oś europejską". - Unia Europejska jest naszym dziedzictwem. Dlatego złożyłem w Sejmie ustawę, która ma zabezpieczyć nas przed polexitem - zaznaczył.

Hołownia: trzeba budować silną obecność Polski w Unii Europejskiej Źródło: TVN24

Krzysztof Stanowski

Stanowski skrytykował polityków obecnego rządu za ich wypowiedzi od prezydencie USA Donaldzie Trumpie w przeszłości. - Ale druga strona nie lepsza. Niczego w Unii Europejskiej przez lata nie potrafiła załatwić - dodał.

Adrian Zandberg

Zdaniem Zandberga, "Polska musi wziąć większą odpowiedzialność za przyszłość projektu europejskiego". - To, co jest jednym z naczelnych zadań przyszłego prezydenta i polskiego rządu, to zawalczenie o zmiany, które pozwolą na ułatwienie inwestycji publicznych finansowanych z kredytu - stwierdził Adrian Zandberg.

Rafał Trzaskowski

Jak zaznaczył Trzaskowski, "Unia Europejska wreszcie zaczęła mówić naszym językiem". - Chcą wydawać więcej pieniędzy na obronność i na nasz przemysł obronny. Chcą wydawać pieniądze na zabezpieczenie naszej granicy - dodał.

Podkreślił, że "będziemy traktowani przez Amerykanów w sposób partnerski, jeżeli będziemy silni w Unii Europejskiej". - Premier Polski, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec, prezydent Francji byli w Kijowie i wywarli presję na Trumpa. I w tej chwili jest presja na Rosję wywierana, a nie na Ukrainę. Tak dokładnie powinno być. Wtedy jesteśmy wpływowi - zaznaczył kandydat KO.

Karol Nawrocki

Nawrocki twierdził z kolei: - Powinniśmy budować nasze relacje w Unii Europejskiej. Jesteśmy dzisiaj Unii Europejskiej potrzebni. Potrzebujemy strefy Schengen. Polska powinna być dzisiaj liderem Unii Europejskiej w budowaniu relacji transatlantyckich.

Dodał, że w Unii Europejskiej "nie możemy być kamerdynerami spraw niemieckich, czy francuskich, tylko dbać o sprawy polskie". - Zagrożeniem dla Polski są dzisiaj wszystkie formuły i próby centralizacji Unii Europejskiej, z którymi się nie zgadzam - powiedział Nawrocki.

Marek Woch

Woch twierdził, że jesteśmy w analogicznej sytuacji, jak w przeszłości po II wojnie światowej. - Musimy sobie zdać sprawę, że po prostu jest geopolityka, przetasowania kontynentalne, jeżeli chodzi o sprawczość. I pytanie, czy my mamy na miarę takiego polityka - mówił.

Joanna Senyszyn

- Unia Europejska jest najlepszym, co przytrafiło się Polsce w historii - oceniła Senyszyn. Według niej musimy "dbać o Unię Europejską, musimy ją reformować".

Zdaniem Senyszyn "bardzo ważne, aby następowała większa integracja" Unii Europejskiej. - Trzeba zadbać o to, aby pozycja Polski w Unii Europejskiej była zdecydowanie silniejsza - podsumowała.

Maciej Maciak

- Im większa ilość sojuszy, tym lepiej, ale musimy potrafić się tam kiwać. Do tego potrzebujemy odpowiednich ludzi. Ci się nie sprawdzili, zmieńmy ich - powiedział Maciak.

Magdalena Biejat

Biejat wskazała, że "interes Polski leży w naszym sojuszu z Unią Europejską". Przekonywała, że "nikt z nas nie stracił możliwości samostanowienia" po wprowadzeniu Europejskiego Funduszu Odbudowy i wspólnego europejskiego długu.

- Słabsza Francja, słabsze Niemcy to większa szansa dla Polski, żeby przejąć stery dużo odważniej, niż robiliśmy to do tej pory - argumentowała.

Artur Bartoszewicz

Bartoszewicz przypomniał, że zgodnie z badaniami Polacy chcą być w Unii Europejskiej. - W Paryżu jest szkoła wojny gospodarczej od 25 lat, bo wojna gospodarcza w Unii Europejskiej to codzienność - dodał.

Grzegorz Braun

Następny w kolejności Braun powiedział, że "trzeba odzyskać niepodległość". - Jestem jedynym kandydatem stającym do tych wyborów, który ten program głosi - zapewniał.

Sławomir Mentzen

Mentzen zaznaczył, że jako prezydent "nie zgodzi się na dalszą integrację Unii Europejskiej". - Polskie interesy narodowe są znacznie ważniejsze niż dobro Unii Europejskiej - uzupełnił.

Według niego, "dalsza integracja Unii Europejskiej jest przede wszystkim w interesie Francji i Niemiec". - Nie zgodzę się na żadną zmianę traktatów unijnych. Nie zgodzę się na żadne kolejne przeniesienie kompetencji polskiego rządu do Brukseli. Nie zgodzę się na wdrożenie paktu migracyjnego - wyliczał Mentzen.

ZOBACZ SPECJALNY SERWIS WYBORCZY W TVN24.PL

Dowiedz się więcej: Finałowa debata prezydencka. Oglądaj w TVN24 i TVN24+ NA ŻYWO