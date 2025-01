Były zastępca szefa CBA Daniel Karpeta ponownie nie stawił się przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa. Komisja zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o ukaranie świadka karą porządkową w wysokości trzech tysięcy złotych.

Szefowa komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD) poinformowała, że świadek skierował w piątek do komisji pismo, że nie stawi się na przesłuchaniu. Jak dodała, jego prośba o usprawiedliwienie tej nieobecności została odrzucona. - Pan Daniel Karpeta w korespondencji do komisji nie powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, podał inne kwestie prywatne. Natomiast nie zostało to usprawiedliwienie przyjęte - powiedziała szefowa komisji.