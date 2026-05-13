Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czy prezes Ikei czyta e-maile na urlopie? Wywiad z Jakubem Jankowskim

|
Kuba_Jankowski_1_e8a44a73d7
Prezes IKEA Jakub Jankowski o przepisie na sukces
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Inter IKEA Systems B.V. 2025
Gdy był dzieckiem marzył o tym, by zostać trenerem piłkarskim. Pierwsze jeansy kupił za pieniądze zarobione na zbieraniu porzeczek i jagód. Dziś jest prezesem Inter IKEA Group. Z Polakiem Jakubem Jankowskim rozmawiała Joanna Rubin-Sobolewska.

Z początkiem roku Jakub Jankowski został dyrektorem generalnym Inter IKEA Group. Polak jest pierwszą osobą spoza Szwecji, która znalazła się na tym stanowisku. Z Joanną Rubin-Sobolewską z TVN24+ rozmawiał między innymi o tym, jak przebiegała jego droga na biznesowe szczyty. Zdradził też, czy wykorzystuje cały urlop i czy czyta e-maile na wakacjach.

Wywiad z prezesem Jakubem Jankowskim

Jakub Jankowski opowiedział o kulisach momentu, w którym zaproponowano mu nowe stanowisko. - Akurat byłem na żaglówce z moim bratem gdzieś pomiędzy Helsingborgiem a Helsingorem, kiedy dostałem telefon. Wpierw zaniemówiłem, to chwilę trwało - mówił. - Potem zadzwoniłem do mojej żony, która powiedziała "no przecież ci mówiłam", a potem wyszedłem się spytać mojego brata czy są kamery, bo coś mi się nie chce w to wierzyć - relacjonował.

Przyznał, że nie wysyłał CV na stanowisko prezesa. - Myślę, że to jest jedno z tych stanowisk, na które się nie wysyła CV - powiedział.

"Zaraz po wakacjach planujemy kolejne"

Jankowski był pytany o to, "jak zrobić karierę od informatyka do prezesa?". - Być otwartym na wyzwania, nie poddawać się, dużo się uczyć, pytać się wielu różnych osób o porady, o to, co możemy poprawić w sobie i czego możemy się nauczyć. I potem być cierpliwym - odparł.

Rozmówca Joanny Rubin-Sobolewskiej przyznał, że jednym ze sposobów "utrzymania energii" w życiu jest jeżdżenie na wakacje. Zaznaczył, że "zawsze wykorzystuje wszystkie dni urlopowe, które ma". - Nie czytam maili na urlopie. Zakładam się z pracownikami, żeby oni też tego nie robili. Jak tylko wracam z urlopu to kupujemy z rodziną bilety na kolejny wyjazd, żeby mieć pewność, że to jest zaplanowane i to się stanie - mówił.

Milion kotletów schabowych

Jakub Jankowski przyznał, że Polacy najczęściej kupują w Ikei sofy rozkładane. - Bardzo lubimy spać, mamy bardzo dużo małych powierzchni i lubimy jako Polacy wielofunkcyjne meble - mówił. Wymienił też, że innymi popularnymi produktami są te z serii "IKEA 365, czyli wszelkie produkty do przechowywania żywności, szczególnie w lodówkach", a także talerzyki Oftast , które "są jednym z hitów sprzedażowych". - No i oczywiście kotlet schabowy. Sprzedajemy około miliona kotletów schabowych rocznie - przyznał.

W serii krótkich pytań i odpowiedzi dla TVN24+ Jankowski zdadził między innymi, że składa meble z instrukcją, a od klopsików woli hot-doga z cebulką.

Zobacz cały wywiad z Jakubem Jankowskim w TVN24+.

Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe

BIZNES
Źródło: TVN24+
Udostępnij:
Tagi:
IKEA
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Świat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
Polska
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
Polska
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
WARSZAWA
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Czaszka św. Zdzisławy na zdjęciu opublikowanym przez policję
"Druzgocąca" informacja o kradzieży czaszki
Świat
Hantawirus: teorii więcej niż zakażeń
Szczury wyrzucane z ciężarówek i "aktorzy" w szpitalu. Hantawirus infekuje sieć
Gabriela Sieczkowska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Zwrot na rynku ropy
BIZNES
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła w papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
pap_20260310_14J
Program Ceny Paliwa Niżej przedłużony. Wiadomo do kiedy
BIZNES
29-latek został zatrzymany
Ukradł kurtkę, dostał się do sejfu i kupił samochód
WARSZAWA
Paliwa ceny stacja benzynowa tankowanie
Takie będą ceny paliw w czwartek
BIZNES
Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Pekinu
Trump zawarł porozumienie z Putinem? Odpowiedział jednym słowem
Świat
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto rozbita. Ogromna wygrana
BIZNES
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
MSZ ostrzegało USA. Nowe informacje w sprawie wyjazdu Ziobry
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica