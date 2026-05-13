Polska Czy prezes Ikei czyta e-maile na urlopie? Wywiad z Jakubem Jankowskim

Prezes IKEA Jakub Jankowski o przepisie na sukces

Z początkiem roku Jakub Jankowski został dyrektorem generalnym Inter IKEA Group. Polak jest pierwszą osobą spoza Szwecji, która znalazła się na tym stanowisku. Z Joanną Rubin-Sobolewską z TVN24+ rozmawiał między innymi o tym, jak przebiegała jego droga na biznesowe szczyty. Zdradził też, czy wykorzystuje cały urlop i czy czyta e-maile na wakacjach.

Wywiad z prezesem Jakubem Jankowskim

Jakub Jankowski opowiedział o kulisach momentu, w którym zaproponowano mu nowe stanowisko. - Akurat byłem na żaglówce z moim bratem gdzieś pomiędzy Helsingborgiem a Helsingorem, kiedy dostałem telefon. Wpierw zaniemówiłem, to chwilę trwało - mówił. - Potem zadzwoniłem do mojej żony, która powiedziała "no przecież ci mówiłam", a potem wyszedłem się spytać mojego brata czy są kamery, bo coś mi się nie chce w to wierzyć - relacjonował.

Przyznał, że nie wysyłał CV na stanowisko prezesa. - Myślę, że to jest jedno z tych stanowisk, na które się nie wysyła CV - powiedział.

"Zaraz po wakacjach planujemy kolejne"

Jankowski był pytany o to, "jak zrobić karierę od informatyka do prezesa?". - Być otwartym na wyzwania, nie poddawać się, dużo się uczyć, pytać się wielu różnych osób o porady, o to, co możemy poprawić w sobie i czego możemy się nauczyć. I potem być cierpliwym - odparł.

Rozmówca Joanny Rubin-Sobolewskiej przyznał, że jednym ze sposobów "utrzymania energii" w życiu jest jeżdżenie na wakacje. Zaznaczył, że "zawsze wykorzystuje wszystkie dni urlopowe, które ma". - Nie czytam maili na urlopie. Zakładam się z pracownikami, żeby oni też tego nie robili. Jak tylko wracam z urlopu to kupujemy z rodziną bilety na kolejny wyjazd, żeby mieć pewność, że to jest zaplanowane i to się stanie - mówił.

Milion kotletów schabowych

Jakub Jankowski przyznał, że Polacy najczęściej kupują w Ikei sofy rozkładane. - Bardzo lubimy spać, mamy bardzo dużo małych powierzchni i lubimy jako Polacy wielofunkcyjne meble - mówił. Wymienił też, że innymi popularnymi produktami są te z serii "IKEA 365, czyli wszelkie produkty do przechowywania żywności, szczególnie w lodówkach", a także talerzyki Oftast , które "są jednym z hitów sprzedażowych". - No i oczywiście kotlet schabowy. Sprzedajemy około miliona kotletów schabowych rocznie - przyznał.

W serii krótkich pytań i odpowiedzi dla TVN24+ Jankowski zdadził między innymi, że składa meble z instrukcją, a od klopsików woli hot-doga z cebulką.

