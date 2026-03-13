Polacy chcieliby, żeby Przemysław Czarnek został premierem? Sondaż

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w sobotę, że kandydatem partii na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku będzie Przemysław Czarnek. Pracownia Opinia24 zapytała ankietowanych, czy chcieliby, aby Przemysław Czarnek został premierem polskiego rządu. Twierdząco odpowiedziało 17 procent badanych, przy czym 7 procent zadeklarowało, że "zdecydowanie tak", a 10 procent, że "raczej tak".
Natomiast 62 procent respondentów nie chce, żeby Czarnek został szefem rządu, przy czym 46 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 17 procent "raczej nie".
20 procent badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".
Badanie zostało wykonane przez pracownię Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 11-12 marca 2026 roku.
Autorka/Autor: Justyna Sochacka
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP