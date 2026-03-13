Polacy chcieliby, żeby Przemysław Czarnek został premierem? Sondaż Źródło: TVN24

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w sobotę, że kandydatem partii na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku będzie Przemysław Czarnek. Pracownia Opinia24 zapytała ankietowanych, czy chcieliby, aby Przemysław Czarnek został premierem polskiego rządu. Twierdząco odpowiedziało 17 procent badanych, przy czym 7 procent zadeklarowało, że "zdecydowanie tak", a 10 procent, że "raczej tak".

Natomiast 62 procent respondentów nie chce, żeby Czarnek został szefem rządu, przy czym 46 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 17 procent "raczej nie".

20 procent badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało wykonane przez pracownię Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 11-12 marca 2026 roku.

