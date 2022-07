Czy Przyłębska może stracić stanowisko? Hermeliński odpowiada

Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "sędzia Przyłębska została powołana w prawidłowy sposób, nie można nic zarzucić, bo ona nie należy do kręgu sędziów powołanych na miejsca już zajęte". - Natomiast przy powołaniu na prezesa nie było uchwały sędziów - zaznaczył, odwołując się do kontrowersji, jakie wywołał sposób powołania Przyłębskiej na prezesa.

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że do takich ruchów potrzebna byłaby większość w zgromadzeniu ogólnym TK. - Jak czytam różne wypowiedzi, z tego, co widzę, to nie jest to tak oczywiste, żeby wszyscy sędziowie stali murem za panią prezes - odparł Hermeliński.