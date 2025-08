Czarzasty zostanie na czele Lewicy? "Funkcja warta zabiegania" Źródło: TVN24

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) przekazał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że wybory kierownictwa Nowej Lewicy zaplanowano na 14 grudnia. Zdradził również, czy ma zamiar po raz kolejny ubiegać się o to stanowisko. - W listopadzie podejmę tę decyzję - oświadczył.

Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Czarzasty ma objąć funkcję marszałka Sejmu.

Polityk był pytany też o ewentualną kandydatury innych polityków Lewicy, w tym ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, posła Tomasza Treli, ministra szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska czy wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

- I bardzo dobrze. Bo to znaczy, że funkcja jest warta zabiegania. To znaczy, że ludzie wierzą w Lewicę. To znaczy, że ludzie wierzą w to, że te rzeczy, o których mówimy, można wprowadzić w życie. Bo przecież o nic by się ludzie nie ubiegali - opisał lider Lewicy.

Czarzasty mówił także o wspólnym starcie Lewicy w kolejnych wyborach parlamentarnych. - Będę zabiegał osobiście, jeżeli będę miał na to jakikolwiek wpływ, żeby Lewica w najbliższych wyborach poszła wspólnie - stwierdził polityk i zaznaczył, że miałoby to dotyczyć także partii Razem, która pozostaje w opozycji wobec koalicji rządzącej.

"Nigdy nie rozmawiałbym z Kaczyńskim na temat ratowania Polski"

Wicemarszałek Sejmu mówił też o swoim zaufaniu do lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. - Muszę mieć zaufanie do Szymona Hołowni, dlatego, że odpowiedzialność tego wymaga - stwierdził Czarzasty. Jak dodał, nawiązując do spotkania Hołowni i prezesa PiS w mieszkaniu Adama Bielana, nigdy by nie rozmawiał z panem Kaczyńskim na temat ratowania Polski.

Czarzasty był dopytywany również o słowa marszałka Sejmu, który w Polsat News powiedział, że "wielokrotnie proponowano mu czy sugerowano, rozpytywano, czy jest gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego to się sprowadza".

Lider Lewicy odpowiedział, że "nie odbywał w tej sprawie żadnej rozmowy" ani "nie był jej świadkiem".

- Hołownia, mówiąc bardzo delikatnie, musi po prostu więcej analizować, więcej myśleć przed podjęciem decyzji i przed powiedzeniem, niż po podjęciu decyzji i po powiedzeniu - skwitował polityk.