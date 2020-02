Amerykańskie kolumny wjechały do Polski. Największy od 25 lat przerzut wojsk USA do Europy

Pierwsze kolumny żołnierzy ze sprzętem wojskowym ze Stanów Zjednoczonych wjechały w piątek wieczorem przez przejście graniczne w Kołbaskowie (Zachodniopomorskie). Tak rozpoczynają się ćwiczenia DEFENDER-Europe 20. To największy od 25 lat przerzut wojsk amerykańskich z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych do Europy.

W kolumnach przejeżdżających w piątek przez przejście w Kołbaskowie znalazły się między innymi Hummery, cysterny i specjalistyczne pojazdy niskopodwoziowe. W najbliższych dniach kolejne kolumny żołnierzy ze sprzętem będą wjeżdżać do Polski przez przejścia graniczne w Świecku i Kołbaskowie.

Pierwsze amerykańskie kolumny wojskowe wjechały do Polski

W najbliższych tygodniach do Polski przybędzie łącznie kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich oraz przedstawicieli wojsk sojuszniczych (głównie niemieckich i brytyjskich) ze sprzętem. W kolumnach po kilkanaście pojazdów będą przemierzać drogi pomiędzy przejściami granicznymi i poligonami na północy i wschodzie Polski. Większość ciężkiego sprzętu bojowego przybędzie koleją. Wojska uczestniczące w DEFENDER-Europe 20 korzystać będą również z cywilnych i wojskowych lotnisk.

Ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 to - jak poinformowano - największy od 25 lat przerzut wojsk amerykańskich z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych do Europy. Jak podkreślił w piątek w rozmowie z dziennikarzami szef MON Mariusz Błaszczak, manewry są porównywalne z największymi ćwiczeniami wojskowymi prowadzonymi na świecie.

Głównym założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności amerykańskiej dywizji pancernej do przemieszczenia personelu i sprzętu z kontynentu amerykańskiego do Europy oraz sprawdzenie możliwości państw-gospodarzy do ich przyjęcia.