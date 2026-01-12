Co z uposażeniem Ziobry? Czarzasty "podejmie stosowne decyzje"

Włodzimierz Czarzasty mówi o planach wstrzymania uposażenia poselskiego dla Zbigniewa Ziobry Źródło: TVN24

Marszałek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zapowiedział, że po powrocie z wizyty w Berlinie, która jest planowana w środę, na podstawie otrzymanych ekspertyz podejmie "stosowne decyzje w trybie natychmiastowym związane z ograniczeniem uposażenia pana Zbigniewa Ziobry”. - Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w stronę prawną, niż w inną - dodał Czarzasty, mówiąc że "podejmie decyzję na podstawie wykładni prawników sejmowych".

Przypomniał w tym kontekście o innym pośle PiS, który przebywa w Budapeszcie - Marcinie Romanowskim. - Mieliśmy już taki przypadek, bo już jeden pan poprosił o azyl. Wstrzymana jest wówczas automatycznie dieta. Natomiast jeżeli chodzi o nieobecność na obradach sejmowych - jeżeli to się permanentnie zdarza, to po określonej liczbie godzin nieobecności na posiedzeniach to wynagrodzenie topnieje - wytłumaczył.

- Jeżeli chodzi o drugiego pana [Romanowskiego - red.], to on zrezygnował ze swojego uposażenia. Jeżeli chodzi o pana Ziobrę, to jest inna droga w tej sprawie, bo jeszcze nie zrezygnował ze swojego uposażenia - dodał.

Czarzasty: widocznie Ziobro się boi

Komentując przyznanie Ziobrze azylu, marszałek powiedział, że "nie będzie z tego kpił ani nie będzie się z tego śmiał”. - Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że może za to, co zrobił, spotkać go kara, to ucieka i się przed tym broni - mówił. - Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak - podkreślił.

- Ja nie mam potrzeby uzyskiwania azylu w innym kraju, bo niczego złego nie zrobiłem i nie boję się. Widocznie on zrobił i się boi - dodał.

W poniedziałek jeden z obrońców Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.