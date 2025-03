Co z Ukrainą? "Do tej operacji dojdzie tylko w jednym wypadku"

Dodał, że "Polska jest jednym z kluczowych państw w operacji planowania". - Ale do tej operacji dojdzie tylko w jednym wypadku, kiedy dojdzie do pokoju. Droga do niego oczywiście jest daleka, idzie w lepszym kierunku. Bo gdybyśmy rozmawiali 2-3 marca (krótko po kłótni Zełenskiego i Trumpa w Waszyngtonie - red.), to rozdźwięk pomiędzy Stanami a Ukrainą był ogromny. Dzisiaj Ukraina i Stany grają w jednej drużynie. Zmieniła się nawet narracja ukraińska, też podejście do prezydenta Trumpa - zwracał uwagę szef MON.