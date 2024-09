Co z mieszkaniami? Co z kredytami? Dyskusja w "#BezKitu"

Wierzę, że do momentu głosowania ustalimy wspólną listę programów mieszkaniowych - powiedział w "#BezKitu" poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak, odnosząc się do propozycji kredytu zero procent na mieszkania. Według Piotra Uścińskiego (Prawo i Sprawiedliwość) głosy posłów z jego ugrupowania pozwolą przyjąć to rozwiązanie. Podczas programu doszło do wizualizacji mieszkania o powierzchni 10m2 w Warszawie, za które według internetowego ogłoszenia trzeba zapłacić ponad 300 tysięcy złotych.

W piątkowym wydaniu "#BezKitu" poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak oraz były wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński (Prawo i Sprawiedliwość) odnieśli się do propozycji kredytu zero procent na mieszkania.

Frysztak: wierzę, że do momentu głosowania ustalimy wspólną listę programów mieszkaniowych

- Ta propozycja jest w tej chwili procedowana i zostanie skierowana do Sejmu, a tam będziemy szukać dla niej większości. Faktem jest, że było to zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni, ale wyborcy zdecydowali, że mamy koalicję 15 października, czyli grupę kilku ugrupowań, w ramach których musimy znaleźć większości do swoich pomysłów - mówił Frysztak.

Jak dodał, "to nie tylko pomysły Koalicji Obywatelskiej, ale również pozostałych ugrupowań wchodzących w skład naszej koalicji". - I faktem jest, że ten konkretny pomysł, projekt nie jest akceptowany przez wszystkie ugrupowania - zaznaczył, mówiąc o Polsce 2050.

- Wierzę, że do momentu głosowania ustalimy wspólną listę programów mieszkaniowych, bo to nie tylko mieszkania, czy pieniądze na zakup mieszkania. Warte podkreślenia jest chociażby ostatnie badanie wykonane dla "Rzeczpospolitej", że nadal duża grupa Polek i Polaków chce takiego własnego mieszkania dla siebie, ale to również budownictwo społeczne i mieszkania na wynajem - dodał poseł KO.

Frysztak: wierzę, że do momentu głosowania ustalimy wspólną listę programów mieszkaniowych

Uściński: myślę, że głosy Prawa i Sprawiedliwości pozwolą przyjąć to rozwiązanie

Piotr Uściński podkreślił, że "tego rozwiązania wciąż nie mamy". - I trudno powiedzieć, żeby zagłosować nad czymś, czego nie ma na stole. Koalicja Obywatelska, gdy składała tę obietnicę, dokładnie wiedziała, że będzie rządziła w koalicji z innymi ugrupowaniami. Wiedzieliście to, że tak może jedynie wyglądać rząd, który może rządzić. A jednak składaliście tę obietnicę kredytu zero procent - mówił.

- To, co w tej chwili mamy na stole, co przedłożyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii - z jednej strony tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Mi się podobają rozwiązania prorodzinne - zaznaczył. - Ale trzeba powiedzieć, że to rozwiązanie, które leży na stole położone przez ministerstwo, to jest rozwiązanie dużo, dużo mniej hojne, niż państwo obiecywaliście, bo państwo obiecywaliście kredyt zero procent, a to jest kredyt półtora procent z opcją zero procent tylko dla tak naprawdę dużych rodzin - stwierdził.

Uściński: nawet tego, co leży na stole, nie jesteście w stanie przenieść na rzeczywistość

- To nie jest to, co obiecywaliście. A nawet tego, co leży na stole, nie jesteście w stanie przenieść na rzeczywistość, nie jesteście w stanie tego przekuć na faktyczne realia, w których żyją Polacy - ocenił Uściński. - Ja osobiście zagłosuję za tym rozwiązaniem, dlatego że brakuje go. Kredyt dwuprocentowy, który mógł dalej funkcjonować, państwo wygasiliście z obietnicą, że od połowy roku ruszy wasze rozwiązanie. Tego rozwiązania wciąż nie ma - powiedział.

- Myślę, że nawet jeżeli część waszej koalicji tego nie poprze, to głosy Prawa i Sprawiedliwości pozwolą przyjąć to rozwiązanie, więc spokojnie idźcie do przodu z tym tematem, bo potrzebny jest Polakom, szczególnie tym młodym rodzinom, które nie mają swojego pierwszego mieszkania, a koszty kredytu są wysokie - dodał poseł PiS.

