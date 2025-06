Anomalie w komisjach, ankieta w PSL, rozmowa Duda - Trump

Trzaskowski: wybory za nami, wszystko przed nami Źródło: Rafał Trzaskowski, x.com

1. Anomalie w komisjach wyborczych

"Każdy zgłoszony przypadek nieprawidłowości w liczeniu głosów jest sprawdzany i analizowany. Ewentualne fałszerstwa są badane i będą ukarane" - napisał premier Donald Tusk po pojawieniu się doniesień o zmianach wyników wyborów w niektórych komisjach obwodowych pomiędzy turami. Rzecznik KBW Marcin Chmielnicki zauważył, że wyniki głosowania w wyborach prezydenckich mogą zostać zweryfikowanie wyłącznie przez Sąd Najwyższy w związku z rozpatrywaniem protestów wyborczych.

W piątek władze Mińska Mazowieckiego podały, że podczas ustalania wyników głosowania w obwodowej komisji wyborczej numer 13 doszło do poważnej pomyłki. "W protokole wpisano błędne dane – wyniki dwóch kandydatów zostały odwrócone. Zgodnie z rzeczywistym podliczeniem głosów: Rafał Trzaskowski uzyskał 611 głosów (62,73%), Karol Tadeusz Nawrocki 363 głosy (37,27%)" - czytamy w komunikacie urzędników opublikowanym w piątek po południu.

2. Koalicja z PiS i Konfederacją? Ankieta dla działaczy PSL

"Gazeta Wyborcza" podała w czwartek - cytując rozmowę ze swoim informatorem - że politycy PSL mieli otrzymać kwestionariusze, w których "znalazły się pytania o koalicję z PiS, Konfederacją i ewentualne premierostwo dla Kosiniaka-Kamysza". Dziennikarze dziennika dotarli do pierwszej strony ankiety, na której można przeczytać, że "badanie dotyczy oceny sytuacji po wyborach prezydenckich, a także pomysłów na dalsze funkcjonowanie PSL w ramach rządu". "Autor badania zachęca do aktywności wszystkich działaczy. Na czerwono podkreślono, by wypełnione ankiety odsyłać do 5 czerwca" - podaje "Gazeta Wyborcza".

3. Prezydent podpisał nowelę o ochronie praw nabywcy nieruchomości

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy nieruchomości - podała Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie. Chodzi o ustawę o jawności cen mieszkań. "Wprowadzane regulacje mają zagwarantować rzetelne i aktualne informacje, w szczególności informację o cenie, niezbędne dla osób zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego" - wyjaśniła kancelaria.

4. Duda rozmawiał z Trumpem

W piątek wieczorem prezydent Andrzej Duda poinformował o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. "Głównym tematem były sprawy bezpieczeństwa Polski i naszego regionu w kontekście zakończonego szczytu B9 w Wilnie i nadchodzącego szczytu NATO w Hadze oraz kwestia zwiększenia poziomu wydatków państw członkowskich na obronność" - napisał prezydent Duda. Tematem rozmowy była także wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

5. Trzaskowski: nic się nie skończyło

Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym odniósł się do wyborów prezydenckich, w których przegrał z kandydatem PiS Karolem Nawrockim. - Nic się nie skończyło. Nasze wspólne marzenie wciąż jest do spełnienia, wciąż jest aktualne. Nie zrobi tego nikt w pojedynkę, możemy to zrobić tylko wspólnie, każdy w swojej roli. Nie ma wymówek, nie ma chwili do stracenia, przed nami kolejne wyzwania. Głowa do góry, wszystko wciąż przed nami - zwrócił się Trzaskowski do wyborców.

6. Jest decyzja sądu lekarskiego w sprawie lekarza, który śmiertelnie potrącił dwie osoby

Sąd lekarski wydal orzeczenie w sprawie lekarza Krzysztofa S., który w październiku 2020 roku w Gliwicach śmiertelnie potrącił ciężarną kobietę i jej trzyletnią córkę. Początkowo Izba lekarska w ogóle nie chciała się tym zająć, bo w wyroku karnym przemilczano, jak ten kierowca lekarz zachowywał się po wypadku. Nie sprawdził, czy ta kobieta i dziewczynka żyją. Po naciskach męża i ojca ofiar sąd lekarski orzekł dotkliwą karę. - Lekarz został zawieszony w prawie wykonywania zawodu na rok i sześć miesięcy – powiedział Piotr Winciunias, rzecznik Naczelnego Sądu Lekarskiego. Wcześniej mężczyzna został skazany na dwa i pół roku więzienia. Po uprawomocnieniu wyrok nie był wykonywany przez kolejne dziewięć miesięcy, a potem warunkowo skrócony do roku i czterech miesięcy.