Co dalej z reformą sądownictwa? "Prezydent przedstawi w najbliższych tygodniach kolejne ustawy"

W ubiegłym tygodniu Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, była pytana o to, czy biorąc pod uwagę chaos, w jakim znalazło się polskie sądownictwo, żałuje tego, że współtworzyła system prawny wprowadzony przez zmiany Zbigniewa Ziobry. - Jeżeli miałabym tę wiedzę, którą mam dzisiaj i widziałabym tę słabość państwa, to uważam, że należało z tego zrezygnować - odpowiedziała.

Te słowa i stan praworządności w Polsce komentowali w "Kawie na ławę" w TVN24 Anita Kucharska Dziedzic (Lewica), Urszula Pasławska (PSL), Grzegorz Schetyna (KO), Tobiasz Bocheński (PiS), Zbigniew Bogucki (kancelaria prezydenta) oraz Bartłomiej Pejo (Konfederacja).

Bogucki: prezydent złoży projekty ustaw dotyczące sądownictwa

W ocenie szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego za - jak ocenił - "chaos bezprawia" odpowiada obecny rząd. - Prezydent przedstawi w najbliższych tygodniach kolejne ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości i porządkowania tego chaosu i usprawniające poszczególne sektory czy płaszczyzny sądownictwa. Mam nadzieję, że się znajdzie mądra, rozsądna większość - zapowiedział.

Pejo: Konfederacja proponuje reset konstytucyjny

- Wewnętrznie macie to przekonanie, że trzeba grubą kreską odciąć ten cały spór i wznieść się ponad polityczne podziały - mówił o sporze wokół praworządności poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo, zwracając się do polityków koalicji rządzącej.

Wyraził nadzieję, że "Nawrocki do tego doprowadzi". - Będzie taką głową tego rozwiązania i doprowadzi do tego, że wreszcie grubą kreską doprowadzimy do resetu konstytucyjnego, który proponuje Konfederacja, bo nie ma innego wyjścia - przekonywał polityk.

Kucharska Dziedzic: prezydent chce blokować reformy koalicji

W ocenie posłanki Lewicy Anity Kucharskiej Dziedzic prezydent "chce blokować" koalicję rządzącą w reformowaniu sądownictwa i w ogóle nie prowadzi z nią w tej sprawie rozmów.

Schetyna: to marzenie Kaczyńskiego, żeby nadzorować system sprawiedliwości

W dyskusji o stanie polskiego sądownictwa senator KO Grzegorz Schetyna zwrócił się do Bocheńskiego i Boguckiego.

- Jesteście w formacji, która chciała zniszczyć sądy. Dlaczego to robiliście? Dlatego, żeby mieć na nie wpływ. To jest marzenie Kaczyńskiego, żeby nadzorować system sprawiedliwości w Polsce. I dzisiaj jesteśmy ofiarami tego sposobu myślenia i tego działania, które robiliście przez osiem lat - mówił polityk.

Co ze statusem neosędziów? Bocheński: jest instytucja wyłączenia. Kucharska-Dziedzic: Ziobro nazywał ich "naszymi"

Goście "Kawy na ławę" byli pytani o zmiany personalne w sądownictwie, w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, kiedy najważniejsze stanowiska w wymiarze sprawiedliwości obejmowały osoby powiązane ze środowiskiem PiS.

- W prawie istnieje taka instytucja, jak wyłączenie sędziego. Sędzia jest z urzędu lub na wniosek się wyłącza. W przypadku, kiedy mogłaby zachodzić stronniczość jego orzekania w konkretnej sprawie, są różne przesłanki - odpowiedział europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Inne zdanie w tej kwestii miała Kucharska Dziedzic. - Mamy prawie 30 procent sędziów powołanych w niewłaściwy sposób, których możemy nazwać neosędziami, ale to są sędziowie, których pan Ziobro tytułował mianem "naszych" sędziów - stwierdziła.

Pasławska o konsekwencjach braku reform

- Po pierwsze Jarosław Kaczyński nawet przyznał, że Zbigniew Ziobro nie przeprowadził żadnej dobrej ustawy i to jest jego ocena - skomentowała w tym wątku Urszula Pasławska.

Zwróciła uwagę na ewentualne konsekwencje braku reform. - Mamy nie tylko zobowiązanie unijne, chociaż ono jest bardzo ważne, nie tylko kary, ale zasada warunkowości, która jest wprowadzona w funduszach unijnych i ona pozwala jeszcze bez przeprowadzenia ustaw, które mają naprawić praworządność, do których się zobowiązaliśmy (na uruchomienie środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy). Wszystkie fundusze, również rolne, będą zablokowane - ostrzegła i dodała, że termin upływa w 2028 roku.

Pasławska była też pytana o konsultacje ustawy o statusie osoby najbliższej z kancelarią prezydenta. - Umówiliśmy się tak z kancelarią prezydenta, że kiedy ustawa będzie procedowana, wówczas prezydent, który zapowiedział, że jest otwarty na dialog, będziemy wsłuchiwać się wzajemnie w głosy, tak aby ta ustawa miała charakter uniwersalny - odpowiedziała posłanka PSL.

